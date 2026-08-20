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کد خبر: ۱۳۹۰۶۱۰
بازدید: ۱۰۲۶

عکس: رژه نسل تازه ربات‌ها در پکن

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۲۶ در پکن، تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و فناوری رباتیک را به نمایش گذاشت؛ از ربات‌های انسان‌نما که می‌رقصند، کارهای خانه انجام می‌دهند و دارو تحویل می‌دهند تا ربات‌های چهارپا، مبارزان نمایشی و نمونه‌هایی الهام‌گرفته از شخصیت «وال-ئی».

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ربات های انسان نما پکن دستاوردهای هوش مصنوعی چین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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