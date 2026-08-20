عکس: رژه نسل تازه ربات‌ها در پکن

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۲۶ در پکن، تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و فناوری رباتیک را به نمایش گذاشت؛ از ربات‌های انسان‌نما که می‌رقصند، کارهای خانه انجام می‌دهند و دارو تحویل می‌دهند تا ربات‌های چهارپا، مبارزان نمایشی و نمونه‌هایی الهام‌گرفته از شخصیت «وال-ئی».