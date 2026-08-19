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تارتار: امسال می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید هواداران این تیم در پیروزی مقابل استقلال خوزستان سهیم هستند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۴
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مهدی تارتار

به گزارش تابناک،‌ مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری ۴ بر یک مقابل استقلال خوزستان، در نشست خبری گفت: جا دارد از هواداران تشکر کنم. در این بردی که به دست آوردیم آنها سهیم هستند و خیلی کمک کردند. از بازیکنانم کمال تشکر را دارم که از دقیقه یک، مثل بازی قبل فوق العاده بودند و نشان دادند که امسال می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند. حریف هم تیم خوب و جوانی است و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

وی درباره موقعیت‌های متعدد گلزنی برای بازیکنانش اظهار کرد: تیمی هستیم که همه با هم در حمله و دفاع هستیم. هر بازیکنی که جلوتر از پست دیگری است آن بازیکن حمله است و بازیکن پشت باید جای او را پر کند. بچه‌ها می‌دانند که باید شناور بازی کنند و تغییر پست در تیم ما وجود دارد. حتی دفاع وسط‌های ما در موقعیت گلزنی بودند. بچه‌های ما، هم خوب دفاع و هم خوب حمله می کنند. امیدوارم این روند را ادامه دهیم. ما در نیمه دوم نظم‌مان را از دست دادیم. هرچند اواخر بازی شرایط بهتر شد اما در زمان‌هایی از بازی نظم‌مان را از دست می‌دهیم که باید این مشکل را برطرف کنیم.

تارتار درباره بازی بعدی مقابل تراکتور اظهار کرد: از روز اول هدف این بود که همه بازی‌ها را ببریم و شجاعانه بازی کنیم چون هواداران این شکل بازی را دوست دارند. ما بر اساس خواسته هوادار، فلسفه‌مان را تعیین می‌کنیم. باید مشکلاتمان را برطرف کنیم. از مدیریت باشگاه می‌خواهم در یک پست که نیاز به بازیکن داریم، جذب شود.

تارتار ادامه داد: گلی که خوردیم یک مقدار از شیرینی بردمان را کم کرد. دوست دارم خط دفاع و دروازه بان ما در پایان فصل جزو بهترین ها باشند. در دفاع و جلو، بازیکنان با کیفیتی داریم. در دروازه هم علاوه بر نیازمند، رفیعی را داریم که فوق العاده است. دلم سوخت به خاطر گلی که خوردیم. لازم است یک مربی ۳ سال با تیمش کار کند اما از اهدافی که در نظر داشتیم جلوتر هستیم. باید از بچه‌های خط حمله گله کنم چرا که موقعیت‌ها را به راحتی از دست دادند. باید بیشتر کار کنیم و مقصر ما هستیم.

سرمربی پرسپولیس، درباره وضعیت آسیب دیدگی ابوالفضل جلالی نیز گفت: ترجیح دادیم او تعویض شود چون آسیب دیدگی از قبل داشت. امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشد. باید در این پست تقویت شویم تا دغدغه نداشته باشیم. حداقل به یک بازیکن در این پست نیاز داریم.

وی درباره درخواست تراکتور برای بخشش هوادارانش در بازی برابر پرسپولیس گفت: فعلا می‌خواهیم از این برد لذت ببریم و به موقع درباره آن بازی نیز صحبت خواهیم کرد. در رابطه با داوری انتظارم بیشتر بود. صحنه‌ای که علیپور به ایگور [سرگیف] پاس داد مدافع حریف با دست جلوی رد شدن توپ را گرفت و داور می‌توانست پنالتی بگیرد. در مجموع به گروه داوری خسته نباشید می‌گویم اما می‌توانستند بهتر باشند.

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پرسپولیس مهدی تارتار سرمربی لیگ برتر مسابقات فوتبال استقلال
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