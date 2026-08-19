آیتالله اعرافی: بر سر انتقام خون رهبر شهید ایستادهایم
به گزارش تابناک، آیتالله علیرضا اعرافی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید که شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: پیشاپیش آغاز امامت ولیالله الاعظم (عج) را تبریک گفته و یاد و خاطره اولیای الهی، شهدای گرانقدر، شهدای جنگ سوم و امام شهید، رهبر عزیز و قائد عظیمالشأنمان را در این محفل نورانی گرامی میداریم و به ارواح امام بزرگوار، رهبر شهید و شهدای عالیقدر درود میفرستیم.
عضو شورای نگهبان قانون اساسی افزود: ما و شما همچنان هم عزادار امام عزیزمانیم، هم خونخواه امام شهید و شهدای عالیقدر و هم بر سر انتقام آن خون پاک عزیز و شهید ایستادهایم.
مدیر حوزههای علمیه ادامه داد: این جمله را تأکید و یادآوری میکنم که انتقام شهید بزرگ ما از دشمنان آزادی و استقلال ایران و امت اسلامی، مقوله قصاص و یک انتقام فردی نیست. این انتقام امت اسلام است؛ این خونخواهی خون سالار شهیدان و همه مظلومان عالم است.
وی گفت: این خونخواهی و طلب خون امام شهید و شهدای عالیقدر از سوی ملت بزرگ ایران و محور مقاومت، مقوله قصاص و امور فردی نیست که کسانی در آن مغالطه کنند؛ این انتقام یک ملت و انتقام مستضعفان عالم است.
عضو شورای نگهبان با بیان اینکه ملت ایران بر سر عهد خود ایستاده است، اضافه کرد: ما بر سر عهد این انتقام و خونخواهی امام شهیدمان ایستادهایم و ملت ما با پیروی از رهبر معظم انقلاب بر سر این عهد ایستادهاند. شش ماه که چیزی نیست؛ اگر شش سال هم طول بکشد، این ملت در میدان و پای علم سالار شهیدان و خونخواهی امام شهید ایستادهاند و خواهند ایستاد.
اعرافی با تجلیل از ایستادگی ملت ایران در دفاع از اسلام و آرمانهای شهیدان، اظهار کرد: آفرین بر این ملتی که همچنان با دل و جان، با تمام وجود، شور و حماسه در میدان دفاع از اسلام و آرمانهای شهیدان ایستادهاند. دست خدا همراه شماست و به فضل خداوند این راه را ادامه خواهید داد.
وی در ادامه به تبیین شخصیت رهبر شهید پرداخت و گفت: مقدمه اول سخن درباره شهید بزرگوارمان این است که وقتی شخصیتها را در تاریخ میبینیم و میخواهیم آنان را ارزیابی کنیم، گاهی با شخصیتهایی تکبعدی، دوبعدی یا سهبعدی مواجهیم، اما گاهی با چهرهای مواجه میشویم که از ابعاد گوناگون برخوردار است.
مدیر حوزههای علمیه افزود: امام ما و شما، شهید رمضان ما و شما، از آن چهرههای نورانی و درخشان و دارای اضلاع و ابعاد گوناگون در علم و دانش، مهارت، مدیریت و رهبری بود.
اعرافی ادامه داد: درباره دیگران وقتی به تحلیل مینشینیم، باید به ابعادی از شخصیت آنان بپردازیم تا گوشههایی از عظمتشان را کشف و ارائه کنیم، اما وقتی در برابر این سیمای بزرگ قرار میگیریم، آنقدر جلال و درخشندگی در این سیمای عزیز و شریف وجود دارد که باید بنشینیم و فکر کنیم از میان این منظومه خصائل و این کهکشان فضایل و امتیازات فراوان، کدام را برگزینیم و بر کدام انگشت بگذاریم.
وی تصریح کرد: امام شهید ما و شما از اینگونه شخصیتهای جامع و متعالی و دارای ابعاد گوناگون بود که باید جلسات و سخنرانیهای فراوانی برای تبیین شخصیت او برگزار شود.
عضو شورای نگهبان با بیان اینکه جامعیت و درخشندگی شخصیت رهبر شهید بسیار بالاست، گفت: جامعیت شخصیت رهبر و درخشندگی آن شخصیت متعالی آنقدر بالاست که وقتی در برابر آن قرار میگیریم، از این منظومه ویژگیها و امتیازات و این جایگاه و شخصیت بزرگ، حیرتزده میشویم.
وی افزود: تاریخ منطقه و تاریخ ایران را در طول هزاران سال ورق بزنید. با قطع نظر از ابعاد دینی، در عظمت امام راحل و عظمت امام شهیدمان، نظیری برای عظمت آنان پیدا نمیکنیم.
اعرافی اضافه کرد: ملت بزرگ ایران افتخار داشته است که در انقلاب اسلامی کشورمان از چنین انسانهای بزرگ، یگانه و متعالی برخوردار باشد. ما آمادهایم زندگی علمی، ایمانی و اخلاقی و مجاهدتهای این رهبران بزرگ را با همه رهبران گذشته ایران و منطقه مقایسه کنیم و اثبات کنیم که امامین انقلاب ما، رهبر شهید و عزیز ما، از چنان عظمت، شکوه و درخشندگی برخوردارند که جای دیگری نمیتوان نظیر آن را پیدا کرد.
مدیر حوزههای علمیه در ادامه به بیان دومین مقدمه سخنان خود درباره شخصیت رهبر شهید پرداخت و گفت: رهبران کشورها دو نوع یا سه نوعند. بعضی رهبران اهل فکر و نظرند، اما در میدان عمل و معماری چندان قوی نیستند. گروه دیگری و فراوانی از رهبران و مدیران داریم که در عمل قوی هستند، اما در نظر و مایههای فکری و معرفتی دست خالی و ضعیفاند.
وی افزود: گروه معدودی از رهبران وجود دارند که هم در نظر قوی و نیرومند و هم در مقام عمل، میدان مدیریت و راهبری، توانا و زبردستند. امام شهید ما از این نوع سوم بود؛ رهبر بزرگ و عظیمالشأنی که در طول عمر نورانی خود پای اسلام ایستاد، برای ملت جانفشانی کرد و جامع نظر و عمل بود.
اعرافی کرد: سه امتیاز بزرگ امام شهید چند ویژگی را با هم جمع کرده بود؛ نخست اینکه یک نظریهپرداز و نظریهساز اسلامی بود و دنیایی از تئوریها و نظریات حکمرانی اسلامی در منطق و گفتمان امام شهید ما موج میزد.
عضو شورای نگهبان افزود: هر سخنرانی رهبر شهید از یک محتوای نظری برخوردار بود و در طول قریب چهار دهه، دهها نظریه عمیق حکمرانی اسلامی در قلمروهای مختلف استنباط، عرضه و اظهار فرمود. رهبری دارای تئوریها و نظریههای گوناگون در حوزههای اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و سیاست بود.
وی ادامه داد: ایشان یک نظریهپرداز، مرجع تقلید، عالم زبردست و دارای انبوهی از تئوریها برای حکمرانی اسلامی در مسیر ساختن تمدن اسلامی بود؛ یک امام نظریهپرداز، اهل معرفت و تئوریساز در حکمرانی اسلامی.
اعرافی گفت: دوم اینکه این امام بزرگ، همزمان با نظریهپردازی، معمار میدان و راهبر میدانی بود. نظریه را از فکر و منطق به میدان عمل میآورد که نتایج آن را در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهم کرد. او هم نظریهپرداز و معمار میدان بود، هم جریانها را راهبری و شبکههای عملی و میدانی را برای تحقق حکمرانی اسلامی ایجاد میکرد.
مدیر حوزههای علمیه تصریح کرد: اما سومین امتیاز امام ما و شما این بود که این نظریهپردازی و معماری عملی در همین حد متوقف نبود. ایشان نظریات اسلامی و معماری میدانی را به تولید قدرت در اجتماع، فرهنگ، علم و دانش و دفاع مبدل کرد. اینها رهبرانی هستند که تولید اقتدار میکنند.
وی افزود: امام شهید ما در کنار آن دو ویژگی بزرگ، یعنی نظریهپردازی و راهبری میدانی، معمار تولید قدرت بود؛ قدرتی که امروز جهان در برابر آن در حیرت است. قدرت این ملت، مبعوث از راهبری و معماری آن امام بزرگ است. او بود که به ما این توان را بخشید، به ما روحیه داد و برای ایران، محور مقاومت و امت اسلام تولید قدرت کرد.
اعرافی با اشاره به ابعاد مختلف تولید قدرت از سوی رهبر شهید، گفت: امام ما معمار تولید قدرت برای ما و شما و امت اسلام در ابعاد گوناگون بود. نخست، تولید اقتدار علمی و فناوری ایران است؛ تقاضای من از جوانان عزیز، دانشگاهیان و مردم شریف این است که راه اقتدار علمی و فناوری را از امام شهیدمان بیاموزند.
مدیر حوزههای علمیه ادامه داد: امام بزرگ ما در قریب ۴۰ سال زعامت الهی و ولایت خود، یک خط جدی و ثابت داشت و آن تولید اقتدار علمی و فناوری برای ایران بود. این رویکرد بر چند اصل استوار بود؛ نخست اینکه دانشگاهها، حوزهها، نخبگان و جامعه علمی و فناوری ما باید در مرزهای دانش و فناوری حرکت کنند.
مدیر حوزههای علمیه گفت: دوم اینکه این دانش و فناوری باید از درون مغز ایرانی و مسلمان بجوشد و بر پایه مردم استوار باشد. سوم، تأکید ایشان این بود که باید جهادی اقدام کنیم و میانبر حرکت کنیم؛ باید مرزهای دانش را بپیماییم و بر این عقبافتادگی تاریخی فائق آییم.
اعرافی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر حفظ نخبگان و استقلال علمی کشور تصریح کرد: حفظ نخبگان، استقلال علمی و فناوری، رویکرد اسلامی در علوم انسانی و توجه به استقلال علمی و فناوری، خطوط اصلی در تولید اقتدار علمی و فناوری رهبری بود.
عضو شورای نگهبان افزود: بارها ملاحظه کردهایم که چگونه آن رهبر بزرگوار بر دولتمردان نهیب میزدند، معاونت علمی را تأسیس کردند، پایگاههای علم و دانش را ترغیب میکردند و دائم پیگیری میکردند که رتبه علمی و فناوری ما در دنیا کجاست. بارها با حساسیت نهیب میزدند که مبادا ما در پیشرفت علمی در منطقه و جهان عقب بمانیم.
وی تصریح کرد: عقبماندگی ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساله ایران با اهتمام ایشان تا حد زیادی جبران شد. نتیجه آن، فناوری هستهای، سلولهای بنیادی، علوم شناختی، فناوریهای پیشرفته و هوشمند، نانو، صنایع دارویی و ظرفیتهای عظیمی بود که از دل جوانان، نخبگان و دانشمندان ما جوشید و ایران به یک کشور دارای پیشرفت مستقل علمی تبدیل شد.
اعرافی ادامه داد: ما در همه قلمروها مونتاژکار و عقبمانده بودیم. این انقلاب آمد، امام آمد و رهبر شهید آمد و علم و فناوریهای پیشرفته را بومی کرد و ایران را در جهات علمی مستقل کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری کشور، اظهار کرد: من گاهی در گفتوگو با بعضی از شخصیتهای غیرایرانی مواجه شدهام که تعجب میکنند چگونه کشوری در شرایط تحریم، محاصره و جنگ، در صنایع گوناگون اینگونه پیشرفت میکند و فناوری هستهای را به دست توانای خود ایجاد میکند.
اعرافی افزود: شما ملاحظه کردهاید که گاهی در جلسات ایشان، وقتی آمار و ارقام ارائه میشد و رتبه علمی ایران در منطقه حتی به اندازه یک درصد پایین میآمد، برآشفته میشد. رهبر شهید عاشق این ملت، امت اسلام و ایران عزیز بود و میخواست ایران سرآمد منطقه باشد. گامهای بزرگی در این زمینه برداشته شد و ایشان از این موضوع کوتاه نمیآمد. دستاوردهای این مسیر نیز بینهایت است و امروز هم باید ادامه پیدا کند.
مدیر حوزههای علمیه در ادامه با اشاره به دومین ساحت اقتدار کشور، گفت: اما ساحت دوم، اقتدار دفاعی و نظامی است. میدانیم و شما مستحضرید که ما ملتی بودیم که وقتی جنگ جهانی دوم رخ داد و بیگانگان به کشور ما حمله کردند، طی چند ساعت تمام نظام دفاعی ما فرو ریخت. سران ارتش و لشکر ما کنار رفتند، سردوشیهای خود را کشیدند و فرار کردند و شاه ملعون از کشور گریخت و اوضاع مملکت درهم ریخت؛ آن هم در حالی که ما وارد جنگ نشده بودیم.
اعرافی تصریح کرد: هواپیماهای ما، قدرت دریایی و نظامی ما، همه مونتاژ و وابسته بود و بدون فرمان آنها هیچ ارزشی نداشت. امام شهید ما اقتدار دفاعی را بر پایه یک دکترین نظامی بسیار پیشرفته استوار کرد.
مدیر حوزههای علمیه اظهار کرد: ایشان بر چند نکته تأکید میفرمودند؛ نخست اینکه ما جنگطلب نیستیم، اما اگر جای دفاع باشد، تا پای جان و بدون عقبنشینی به پیش خواهیم رفت.
وی افزود: دوم اینکه ایشان در برابر اندیشههایی که ما را به عقبنشینی و کنار گذاشتن سلاح و موشک دعوت میکردند، ایستادند. ۳۰ سال قبل، یک تفکر و نظریه غربگرایانه مطرح شد که ما نباید وارد عرصه تسلیحات پیشرفته شویم. شما حساب کنید اگر ۳۰ سال قبل ما تسلیم این نظریه شده بودیم، امروز کجا بودیم؟ خاک مذلت بر سر ما بود.
اعرافی ادامه داد: ایشان در برابر این نظریه بیدفاعی، خوشبینی و کنار کشیدن از تولید سلاح و تجهیزات ایستادند. سوم، دفاع هوشمند و مهاجم بود. در آخرین سخنرانیهایشان فرمودند اگر شما وارد جنگ شوید، این جنگ دیگر فقط ایران نیست و منطقه را خواهد گرفت. ما مهاجم نیستیم، اما وقت دفاع، تهاجم خواهیم کرد و روزگار دشمنان را سیاه خواهیم کرد.
مدیر حوزههای علمیه با تأکید بر هوشمندی و آیندهنگری رهبر شهید گفت: هوشمندی این رهبر بزرگ، آیندهنگری ایشان، پیشبینیهای ایشان و راهبریهای دفاعی و نظامی ایشان، ایران را یگانه منطقه و سرآمد منطقه و جهان کرد.
وی تصریح کرد: ایران را به تنها قدرتی تبدیل کرد که در برابر نیرومندترین ارتشهای عالم ایستاد و به فضل خداوند، با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و فداکاری نیروهای مسلح، این سرآمدی و مقاومت در برابر دشمنان اسلام و ایران استمرار و تداوم پیدا خواهد کرد.
اعرافی افزود: رهبر شهید و از جان عزیزتر ما، صنایع نظامی و تجهیزات نظامی را به شکل مستقل پیش برد، کادرهای فرماندهی و نیروهای مسلح را تربیت کرد و ایمان و انگیزه نیروهای مسلح را هدایت کرد. دفاع را علمی و دفاع را مردمی کرد و با بسیج مردمی، دفاع مردمپایه، ایمانبنیان و علم و دانشمحور را پایهریزی کرد.
مدیر حوزههای علمیه تصریح کرد: این نظام دفاعی با خون دلها ترسیم شد. نتیجه آن، شش ماه حضور شما در میدان و درخشش نیروهای مسلح ما در جهان است. نتیجه آن، استیصال و واماندگی ترامپ و دشمنان ایران و محور مقاومت است. این مسیر به فضل خداوند، با اتحاد مقدس و با پیروی از رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا ادامه خواهد داشت.
اعرافی در پایان سخنان خود اظهار کرد: امشب در اینجا و در محضر فاطمه معصومه (س)، با رهبر معظم انقلاب پیمان میبندیم که بر سر راه رهبر شهیدمان، امام کبیرمان و آرمانهای انقلاب اسلامی تا پای جان خواهیم ایستاد.