تصادف شدید و مرگبار قایق با پل در تالاب انزلی

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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا پورسان چهارشنبه، ۲۸ مرداد، با اعتلام این خبر، اظهار کرد: در ساعت ۱۶:۵۳ امروز، گزارشی مبنی بر برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده تالاب انزلی به مرکز اورژانس ۱۱۵ گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی اقدامات لازم را برای ارزیابی و درمان مصدومان انجام دادند.

سخنگوی اورژنس گیلان با بیان اینکه در حادثه مذکور، یک پسر ۱۶ ساله به دلیل آسیب ناحیه فک و صورت و یک زن ۵۴ ساله به دنبال آسیب ناحیه کتف، پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شدند، خاطرنشان کرد: یک زن ۲۲ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد که پیکر وی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، پورسان اضافه کرد: راننده قایق که پس از وقوع حادثه مفقود شده بود، در جریان عملیات جست‌وجو پیدا شد و متأسفانه جان خود را از دست داده بود. پیکر وی پس از انتقال، برای انجام مراحل قانونی و ادامه اقدامات لازم، تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.