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وقوع زمین لرزه در گیلانغرب

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، گیلانغرب در استان کرمانشاه را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۱
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زلزله

به گزارش تابناک و بر پایه داده‌های مرکز لرزه نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، ساعت ۲۱:۰۶ امشب، چهارشنبه ۲۸ مرداد، در مرز استان‌های کرمانشاه و ایلام، حوالی گیلانغرب به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری گیلانغرب ثبت شده است.

علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: طبق بررسی‌های میدانی اولیه، خوشبختانه تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.

حشمت رضایی فرماندار شهرستان گیلانغرب نیر گفت: تیم‌های امداد و نجات شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مناطق مختلف شهرستان همچنان در حال رصد و پیگیری است.

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کرمانشاه گیلانغرب زلزله زمین لرزه
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