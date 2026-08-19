وقوع زمین لرزه در گیلانغرب

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، گیلانغرب در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش تابناک و بر پایه داده‌های مرکز لرزه نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، ساعت ۲۱:۰۶ امشب، چهارشنبه ۲۸ مرداد، در مرز استان‌های کرمانشاه و ایلام، حوالی گیلانغرب به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری گیلانغرب ثبت شده است.

علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: طبق بررسی‌های میدانی اولیه، خوشبختانه تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.

حشمت رضایی فرماندار شهرستان گیلانغرب نیر گفت: تیم‌های امداد و نجات شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مناطق مختلف شهرستان همچنان در حال رصد و پیگیری است.