وقوع زمین لرزه در گیلانغرب
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، گیلانغرب در استان کرمانشاه را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۱| |
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به گزارش تابناک و بر پایه دادههای مرکز لرزه نگاری کشور، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، ساعت ۲۱:۰۶ امشب، چهارشنبه ۲۸ مرداد، در مرز استانهای کرمانشاه و ایلام، حوالی گیلانغرب به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری گیلانغرب ثبت شده است.
علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: طبق بررسیهای میدانی اولیه، خوشبختانه تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.
حشمت رضایی فرماندار شهرستان گیلانغرب نیر گفت: تیمهای امداد و نجات شهرستان در آمادهباش کامل قرار دارند و مناطق مختلف شهرستان همچنان در حال رصد و پیگیری است.
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