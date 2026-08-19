واکنش ملانیا درباره رابطه ترامپ با دستیار جوانش
همسر رئیس جمهور آمریکا به خبرهای رابطه ترامپ با دستیار جوانش واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۹۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گزارشها حاکی است ملانیا ترامپ از گمانهزنیهای مطرحشده درباره رابطه دونالد ترامپ، با ناتالی هارپ، دستیار ۳۵ ساله او، ناراحت شده است؛ شایعاتی که با توجه به حضور مداوم هارپ در کنار رئیسجمهور در رسانههای آمریکا مطرح شده است.
این موضوع پس از اظهارات جان آساف، سناتور دموکرات ایالت جورجیا، بار دیگر خبرساز شد. آساف در سخنرانی خود با اشاره به سفرهای ترامپ در کنار هارپ، رئیسجمهور را متهم کرد که به جای انجام وظایفش، سرگرم ساخت سالن رقص کاخ سفید و سفر با دستیارش است.
هارپ از نزدیکترین دستیاران ترامپ محسوب میشود و حضور پررنگ او در کنار رئیس جمهور آمریکا طی ماههای اخیر توجه رسانهها را به خود جلب کرده است.
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