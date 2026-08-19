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پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد

پاکستان روز چهارشنبه در پی اظهارات «سرجیو گور» سفیر آمریکا در هند در جریان سفر او به جامو و کشمیر، کاردار آمریکا در اسلام‌آباد را احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۹۳
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پاکستان

به گزارش تابناک، به نوشته هندوستان تایمز، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، اعلام کرد کاردار آمریکا در اسلام‌آباد احضار و «اعتراض شدید» این کشور به اظهارات سرجیو گور ابلاغ شده است.

گور روز چهارشنبه در جریان سفر خود به سرینگار در جامو و کشمیر گفته بود که این منطقه «بخش مهمی از هند است».

این نخستین سفر گور به جامو و کشمیر بود. سفیر آمریکا در هند همچنین گفت واشنگتن در توصیه‌های سفر خود درباره این منطقه تجدیدنظر خواهد کرد.

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پاکستان آمریکا احضار کاردار اسلام آباد
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