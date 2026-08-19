پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد

پاکستان روز چهارشنبه در پی اظهارات «سرجیو گور» سفیر آمریکا در هند در جریان سفر او به جامو و کشمیر، کاردار آمریکا در اسلام‌آباد را احضار کرد.

به گزارش تابناک، به نوشته هندوستان تایمز، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، اعلام کرد کاردار آمریکا در اسلام‌آباد احضار و «اعتراض شدید» این کشور به اظهارات سرجیو گور ابلاغ شده است.

گور روز چهارشنبه در جریان سفر خود به سرینگار در جامو و کشمیر گفته بود که این منطقه «بخش مهمی از هند است».

این نخستین سفر گور به جامو و کشمیر بود. سفیر آمریکا در هند همچنین گفت واشنگتن در توصیه‌های سفر خود درباره این منطقه تجدیدنظر خواهد کرد.