پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
پاکستان روز چهارشنبه در پی اظهارات «سرجیو گور» سفیر آمریکا در هند در جریان سفر او به جامو و کشمیر، کاردار آمریکا در اسلامآباد را احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۹۳| |
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به گزارش تابناک، به نوشته هندوستان تایمز، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر کرد، اعلام کرد کاردار آمریکا در اسلامآباد احضار و «اعتراض شدید» این کشور به اظهارات سرجیو گور ابلاغ شده است.
گور روز چهارشنبه در جریان سفر خود به سرینگار در جامو و کشمیر گفته بود که این منطقه «بخش مهمی از هند است».
این نخستین سفر گور به جامو و کشمیر بود. سفیر آمریکا در هند همچنین گفت واشنگتن در توصیههای سفر خود درباره این منطقه تجدیدنظر خواهد کرد.
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