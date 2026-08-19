پرسپولیس با گلباران استقلال به صدر رسید/ شروع خوب تارتار پیش از محک جدی

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در دیدار خانگی مقابل استقلال خوزستان، به برتری پرگل دست یافت.

مهدی تارتار در دومین تحربه حضورش روی نیمکت پرسپولیس و پیش از محک جدی مقابل تراکتور، موفق به پیروزی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد و با برتری ۴ بر یک سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.

محمد خدابنده‌لو (دقیقه ۶)، علی علیپور (دقیقه ۲۰)، ایگور سرگیف (دقیقه ۴۸) و پوریا شهرآبادی (دقیقه ۴+۹۰) گل‌های پرسپولیس را زدند و پیام نیازمند (دقيقه ۶۴ - گل‌به‌خودی) برای استقلال خوزستان گلزنی کرد.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مهدی زارع، محمد حسین کنعانی زادگان، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، پوریا پورعلی، محمد عمری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، محمدخدابنده‌لو و ایگور سرگیف.

ترکیب ابتدایی استقلال خوزستان: محمدجواد کیا، آرام عباسی، عارف رستمی، حمید بوحمدان، مهدی موسوی، علیرضا کرمی، امیرمحمد پورشیجانی، محمد اهل شاخه، مرتضی فاضلی، محمدمهدی احمدی و محمدحسین زواری.

پرسپولیس نیمه نخست را خیلی سریع و با گل آغاز کرد. در دقیقه ۶ نفوذ عیدی از سمت راست و پاس زمینی او به علیپور، این بازیکن را در موقعیتی قرار داد که با یک پاس رو به عقب خدابنده‌لو زمینه‌ساز گل اول سرخپوشان شد.

علیپور که پاس گل اول تیمش را داده بود، در دقیقه ۲۰ با یک نفوذ در عمق دفاع استقلال خوزستان به توپ رسید و این بار خودش دروازه محمدجواد کیا را باز کرد.

نیمه دوم هم مانند نیمه اول با شروع هجومی پرسپولیس همراه بود؛ بیفوما که در نیمه دوم وارد زمین شده بود، زمینه‌ساز گل سوم تیمش شد و با حرکت ترکیبی به همراه علی علیپور، توپ را به سرگیف رساندند تا مهاجم ازبک در دقیقه ۴۸ گل نامش را به عنوان زننده گل سوم پرسپولیس ثبت کند.

عقب نشینی پرسپولیس بعد از گل سوم فرصت را به استقلال خوزستان داد تا چند موقعیت خطرناک روی دروازه سرخپوشان ایجاد شود. در نهایت روی یک پرتاب اوت بلند، ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان در دقیقه ۴۶ پس از برخورد به تیر دروازه به بدن نیازمند برخورد کرد و تبدیل به گل‌به‌خودی شد.

تیوی بیفوما که روی گل سوم هم تأثیرگذار بود، این بار با یک پاس پشت پا توپ را به شهرآبادی رساند تا این بازیکن جوان و تازه وارد در ترکیب سرخپوشان، اولین گلش با پیراهن پرسپولیس و گل چهارم تیمش را به ثمر برساند.

به گزارش تابناک، پرسپولیس با این برد ۶ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال به صدر جدول صعود کرد. سرخپوشان در هفته سوم باید در تبریز به مصاف تراکتور بروند.