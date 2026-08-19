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ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده
سیدمحمد خاتمی در ویدیویی با دفاع شدید از توافق ایران و آمریکا درباره متن تفاهم اسلام آباد گفت: «...فرصتی که در تفاهمنامه ایجاد شده اگر از دست بدهیم دچار مشکلات عجیب میشویم... تفاهمنامه نظیر ندارد... بعد از جنگجهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده... ما در موضع عزت به این تفاهمنامه رسیدیم... دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه این تفاهمنامه را امضا کرد. تقدیر میکنم از شعام که رای دادند و رهبری که تایید کردند. هر گامی که به سوی رفع جنگ و برداشتن محدودیت برای ایران و باز شدن راه به سوی آینده باشد را باید تایید کرد...» اظهارات خاتمی را میبینید و میشنوید.
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