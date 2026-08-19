En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 244
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۰۵۸۸
کد خبر:۱۳۹۰۵۸۸
754 بازدید
نبض خبر

ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده

سیدمحمد خاتمی در ویدیویی با دفاع شدید از توافق ایران و آمریکا درباره متن تفاهم اسلام آباد گفت: «...فرصتی که در تفاهم‌نامه ایجاد شده اگر از دست بدهیم دچار مشکلات عجیب می‌شویم... تفاهم‌نامه نظیر ندارد... بعد از جنگ‌جهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده... ما در موضع عزت به این‌ تفاهم‌نامه رسیدیم... دست آقای پزشکیان را می‌بوسم که شجاعانه و فداکارانه این تفاهم‌نامه را امضا کرد. تقدیر می‌کنم از شعام که رای دادند و رهبری که تایید کردند. هر گامی که به سوی رفع جنگ و برداشتن محدودیت برای ایران و باز شدن راه به سوی آینده باشد را باید تایید کرد...» اظهارات خاتمی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سید محمد خاتمی مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم اسلام آباد مذاکرات اسلام آباد
اخبار مرتبط
آمریکا گفت محاصره را اعمال نمی‌کنیم و برای مذاکره بیایید
موارد اختلاف ایران و آمریکا در مذاکرات به روایت قالیباف
قالیباف با اجازه و حمایت رهبری مذاکره می‌کند
شرط جالب نماینده ولی فقیه در سپاه برای مذاکره با آمریکا
سه خواسته آمریکا که باعث شکست مذاکرات شد
باید رهبران مخالف مذاکره در ایران را ترور کنیم!
مذاکره با آمریکا تحقیر است؛ باید فحش دهیم و کتکش بزنیم!
مردم در خیابان‌ها به ما می‌گویند مبادا کوتاه بیایید
تصاویر فرود هواپیماهای اسکورت جی دی ونس در پاکستان
تصاویر خروج هیات‌های ایران و آمریکا از پاکستان
ویدیوی مذاکره ترامپ با هیئت ایرانی در پاکستان
لحظه نمادین پایان مذاکرات ایران و آمریکا
پخش شعار «مرگ بر سازشگر» در صداوسیما
صداوسیما: آمریکا دست بالاتر را دارد! / حتی نباید به آمریکا پیغام داد!
اعتراض امام جمعه موقت تهران به بازی سوپرانقلابی‌ها در زمین ترامپ
تصاویر محل مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد
مذاکرات به جایی نمی‌رسد، به جنگ ادامه خواهیم داد
روایت سخنگوی وزارت خارجه درباره آزاد شدن اموال ایران
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر