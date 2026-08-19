زمان واریز حقوق. مردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق مردادماه بیش از 5 میلیون و 300 هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان از ظهر پنجشنبه 29 مردادماه آغاز می‌شود و طی سه روز، بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای درباره زمان پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام کرد که فرآیند واریز حقوق از ظهر پنجشنبه ۲۹ مردادماه آغاز و به‌تدریج طی سه روز انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه درباره زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز آمده است که پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمان پرداخت آن به‌صورت رسمی از سوی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به شرایط شبکه بانکی کشور از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواست در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی تا پایان زمان اعلام‌شده، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

بر اساس این اطلاعیه، فیش حقوقی مردادماه از اول شهریورماه و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و همچنین اپلیکیشن «تأمین من» قابل مشاهده و دریافت خواهد بود.