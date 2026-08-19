نخستین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های سیاستی انتقام و خونخواهی» با محوریت بازخوانی مفهوم انتقام و نسبت آن با قصاص در مبانی دینی و اندیشه فکری رهبران انقلاب اسلامی، یکشنبه اول شهریورماه برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، این سلسله نشست‌ها به همت مؤسسه انگارستان امید آینده ایران و با همکاری خانه علوم انسانی ایران برگزار خواهد شد و در نخستین جلسه، ابعاد مفهومی انتقام و نسبت آن با قصاص در مبانی دینی و اندیشه رهبران انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی عرب، عضو شورای سیاست‌گذاری بنیاد نهضت و دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

نخستین نشست «بایسته‌های سیاستی انتقام و خونخواهی» یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در خانه علوم انسانی ایران واقع در خیابان نجات‌اللهی، جنب پارک ورشو برگزار می‌شود.