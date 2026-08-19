جزئیات مراسم چهلم رهبر شهید در حرم مطهر رضوی
به گزارش تابناک به نقل از آستان نیوز، حجتالاسلام شریعتینژاد،معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهارکرد: مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد امت، شهید آیتالله العظمی امام خامنهای(رحمتالله علیه)،هم زمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)،در حرم مطهر رضوی انجام می شود.
وی، تصریح کرد: این مراسم شامگاه پنجشنبه ۲۹ مرداد، هم زمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی، اظهار داشت: در این ویژه برنامه که با اجرای مجید یراقبافان همراه است، ابتدا کلیپ بیانات رهبر شهید انقلاب پخش میشود، سپس حاضران میهمان اجرای قطعهای هنری با نوای گروه سرود و هم خوانی «آوای ارادت»، با موضوع «باید برخاست»،میشوند.
وی، افزود: در این مراسم همچنین،نوای ملکوتی قرآن با نوای دونفر از قاریان ممتاز و بینالمللی آستان مقدس رضوی، جلیل اشرفی و علیرضا رضایی، طنین انداز خواهد شد.
حجتالاسلام شریعتینژاد، بیان کرد: اجرای برنامه مرثیهسرایی و ذکر مصیبت با نوای جعفر ملائکه و پخش کلیپی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از دیگر برنامههای این مراسم است.
وی، خاطرنشان کرد: در این مراسم همچنین حجتالاسلام علی علیزاده به ایراد سخنرانی میپردازد و قرائت دعای کمیل با نوای محمد حسینی و مرثیهسرایی و عزاداری توسط کاظم غلامشاهی، پایان بخش مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.