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جزئیات مراسم چهلم رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

مراسم شهادت امام عسکری (ع) و چهلمین روز تدفین قائد امت در حرم رضوی برگزار می‌شود
کد خبر: ۱۳۹۰۵۷۵
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رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از آستان نیوز، حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد،معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهارکرد: مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد امت، شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(رحمت‌الله علیه)،هم زمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)،در حرم مطهر رضوی انجام می شود.

وی، تصریح کرد: این مراسم شامگاه پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، هم زمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی، اظهار داشت: در این ویژه برنامه که با اجرای مجید یراقبافان همراه است، ابتدا کلیپ بیانات رهبر شهید انقلاب پخش می‌شود، سپس حاضران میهمان اجرای قطعه‌ای هنری با نوای گروه سرود و هم خوانی «آوای ارادت»، با موضوع «باید برخاست»،می‌شوند.

وی، افزود: در این مراسم همچنین،نوای ملکوتی قرآن با نوای دونفر از قاریان ممتاز و بین‌المللی آستان مقدس رضوی، جلیل اشرفی و علیرضا رضایی، طنین انداز خواهد شد.

حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد، بیان کرد: اجرای برنامه مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت با نوای جعفر ملائکه و پخش کلیپی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

وی، خاطرنشان کرد: در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام علی علیزاده به ایراد سخنرانی می‌پردازد و قرائت دعای کمیل با نوای محمد حسینی و مرثیه‌سرایی و عزاداری توسط کاظم غلامشاهی، پایان بخش مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.

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رهبرشهید آیت الله سید علی خامنه ای شهادت مراسم چهلم مشهد حرم امام رضا مزار
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