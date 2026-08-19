خواهر کیم جونگ اون، ژاپن را تهدید به «حمله فوری» کرد

خواهر رهبر کره شمالی، ژاپن را در صورت تلاش برای گسترش نظامی، به «حمله فوری» تهدید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم یو جونگ، مدیر کل کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی و خواهر کیم جونگ اون، رهبر این کشور، ژاپن را در صورت تلاش برای گسترش نظامی، به «حمله فوری و نابودکننده» تهدید کرد.

بنا بر این گزارش، خواهر کیم جونگ اون در ادامه تاکید کرد: اگر ژاپن سعی کند انتخاب اشتباهی انجام دهد، اکنون مستقیما در معرض یک حمله فوری و نابودکننده قرار خواهد گرفت که از آن جان سالم به در بردن غیرممکن خواهد بود.

وی افزود: کره شمالی از نزدیک تلاش‌های ژاپن برای گسترش نظامی را زیر نظر دارد و آنها را به عنوان یک تهدید بالقوه و بلندمدت می‌بیند که می‌تواند منجر به عدم تعادل قدرت در منطقه آسیا و اقیانوسیه شود.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی پیشتر با محکوم کردن شدید رزمایش مشترک «سپر آزادی اولچی» میان واشنگتن و سئول، آن را «تهدیدی مستقیم» برای امنیت منطقه خواند و هشدار داد که این رزمایش‌های تهاجمی، اوضاع شبه‌جزیره کره را به «آستانه جنگ» کشانده است.