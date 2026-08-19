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خواهر کیم جونگ اون، ژاپن را تهدید به «حمله فوری» کرد

خواهر رهبر کره شمالی، ژاپن را در صورت تلاش برای گسترش نظامی، به «حمله فوری» تهدید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۶۹
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم یو جونگ، مدیر کل کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی و خواهر کیم جونگ اون، رهبر این کشور، ژاپن را در صورت تلاش برای گسترش نظامی، به «حمله فوری و نابودکننده» تهدید کرد.

بنا بر این گزارش، خواهر کیم جونگ اون در ادامه تاکید کرد: اگر ژاپن سعی کند انتخاب اشتباهی انجام دهد، اکنون مستقیما در معرض یک حمله فوری و نابودکننده قرار خواهد گرفت که از آن جان سالم به در بردن غیرممکن خواهد بود.

وی افزود: کره شمالی از نزدیک تلاش‌های ژاپن برای گسترش نظامی را زیر نظر دارد و آنها را به عنوان یک تهدید بالقوه و بلندمدت می‌بیند که می‌تواند منجر به عدم تعادل قدرت در منطقه آسیا و اقیانوسیه شود.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی پیشتر با محکوم کردن شدید رزمایش مشترک «سپر آزادی اولچی» میان واشنگتن و سئول، آن را «تهدیدی مستقیم» برای امنیت منطقه خواند و هشدار داد که این رزمایش‌های تهاجمی، اوضاع شبه‌جزیره کره را به «آستانه جنگ» کشانده است.

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برچسب ها
کره شمالی کیم جونگ اون خواهر تهدید ژاپن
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