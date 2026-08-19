عکس: کیش؛ روزهای خلوت یک جزیره گردشگری
کیش؛ جزیرهای که سالها مقصد سفر خانوادهها و گردشگران بود و تابستانهایش با شلوغی بازارها، ساحلهای پررفتوآمد، تفریحات آبی و زندگی شبانه شناخته میشد، این روزها چهرهای متفاوت دارد. شاید کمتر کیشوندی چنین تصویری از جزیره را به یاد داشته باشد؛ خیابانهایی خلوت، مراکز خریدی کممشتری، ساحلهایی آرام و تفریحگاههایی که از هیاهوی همیشگی گردشگران فاصله گرفتهاند. پیست دوچرخهسواری که روزگاری مملو از دوچرخهسواران و راکبان موتورهای برقی بود، بازارهایی که در فصل سفر پر از خریدار میشدند و ساحلهایی که محل گذران تعطیلات تابستانی مسافران بودند، امسال روزهایی متفاوت را تجربه میکنند. تجاوز آمریکا به ایران و برهم زدن امنیت منطقه خلیج فارس، در کنار بسته شدن فرودگاهها و حاکم شدن شرایط خاص بر احوالات مردم و کشور، چه از نظر مالی و چه از نظر روحی و اجتماعی، جریان سفر به کیش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هرچند پروازهای فرودگاه کیش پس از حدود چهار ماه وقفه از سر گرفته شده، اما تصاویر این روزهای جزیره، همچنان روایتگر کیشی کمرونقتر از سالهای گذشته است؛ جزیرهای که صنعت گردشگری آن در روزهایی دشوار، چشمانتظار بازگشت مسافران است.