فال ابجد برای متولدین هر ماه؛ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ حروف ابجد برای پنجشنبه ۲۹ مرداد، پیامی خاص برای شما دارند. امروز، تصمیم گیری های بزرگ است یا باید کمی دست نگه دارید؟ تفسیر دقیق حروف اسم‌تان را برای شروع هفته در اینجا بخوانید.

فال ابجد متولدین فروردین ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: آ د آ

نیت خوبی کرده‌ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امانی. اگر چیزی را از دست بدهی، از آن فایده‌ای نصیبت میشود. از دوست، همکار یا همسر خود راحتی میبینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری. مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد. اگر قصد انجام کاری را داری، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ب ب ب

نیت خوبی کرده‌ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می‌رسی. شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله‌ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است، به شرط انکه خود نیز همت کنی. اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می‌یابد.

فال ابجد متولدین خرداد ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ج آ د

برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه‌ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.

فال ابجد متولدین تیر ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ج ج د

طالعت خوب نیست، اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید. از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود. کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله اش برطرف شود. رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن.

فال ابجد متولدین مرداد ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ب آ ج

حاجت و آرزویی داری که برآورده میشود. گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود. فرزندانی خوب و خوش قدم.

فال ابجد متولدین شهریور ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ب ب د

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می‌شود. به زودی از غم‌ها رها میشوی، زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد. در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست. در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

فال ابجد متولدین مهر ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: آ ج ب

با این نیتی که کرده‌ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی‌سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری. از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود.

فال ابجد متولدین آبان ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ج آ د

برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه‌ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.

فال ابجد متولدین آذر ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری، یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن، به نفع تو خواهد بود. غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش آید.

فال ابجد متولدین دی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ب ج آ

این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود. پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن. اگر دیگران با تو موافق نیستند، تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش. آنان عاقبت پشیمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی، به سلامت باز میگردد. در عبادت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست. این را بدان که عاقبت کار‌ها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود می‌رسی.

فال ابجد متولدین بهمن ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: آ ج ب

با این نیتی که کرده‌ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی‌سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری. از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود.

فال ابجد متولدین اسفند ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

متن فال:

حروف ابجد فال شما: د آ ج

طالع نیکی داری. کارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میکنی. اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد. اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی. دوستی داری که در پی راحتی توست. با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی.