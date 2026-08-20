۸ ترفند ساده برای براق کردن کتری استیل سوخته
به گزارش تابناک؛ یکی از بهترین انواع کتری ها، کتری استیل است. اگر شما هم در خانه از این نوع کتری استفاده میکنید، میدانید که نگهداری از این کتریها بسیار آسان است و در عین حال هیچ ماده شیمیایی وارد آب جوش نمیکند.
اما ممکن است که گاهی فراموش کنید که کتری را از روی شعله بردارید و یا ظرف دیگری روی اجاق باشد و کتری استیل حرارت زیادی ببیند. اگر این اتفاق بیفتد، رنگ کتری تا حدی تیره میشود و زیبایی و براقی استیل از بین میرود. با این مطلب همراه باشید تا روشهایی برای تمیز کردن کتری استیل سوخته یاد بگیرید.
نحوه تمیز کردن کتری استیل سوخته
توصیه ما به شما این است که مراقب باشید که کتری استیل زیاد روی شعله نماند، چون در این صورت تمام آب در آن تبخیر میشود و وقتی تمام آب کتری تمام شود، کتری خالی روی شعله بسیار داغ میشود و بالا رفتن این حرارت خارج از تحمل استیل است.
این دمای زیاد باعث میشود که رنگ کتری زرد کدر یا سیاه بشود. اگر کلا آدم حواس پرتی هستید بهتر است که از انواع کتریهای سوت دار استفاده کنید که وقتی آب به نقطه جوش رسید، سوت بزند و شما مجبور شوید کتری را از روی شعله بردارید. به هرحال اگر این اتفاق برای کتری استیل شما افتاد و سوخت، از این روشها برای تمیز کردن و براق کردن کتری استیل استفاده کنید.
۱. تمیز کردن کتری سوخته با جوش شیرین
اگر داخل کتری سیاه شده باشد یا رد آب روی جداره کتری استیل باقی مانده باشد میتوانید از جوش شیرین برای از بین بردن این لکهها و سیاهی سطح استیل استفاده کنید. یک فنجان جوش شیرین در کتری بریزید و آن را پر از آب گرم کنید و روی شعله قرار دهید تا وقتی که آب جوش بیاید و مقداری از آن تبخیر شود.
این کار باعث میشود که داخل کتری، تمیز و براق شود. اگر اندازه کتری کوچک است باید از مقدار کمتری جوش شیرین استفاده کنید برای کتریهای کوچک دو یا سه قاشق جوش شیرین کافی میباشد.
۲. تمیز کردن کتری سوخته با یخ و سرکه
میتوانید چند قطعه یخ در کتری بریزید و سپس یک فنجان سرکه سیب یا سرکه سفید به آن اضافه کنید و دو یا سه قاشق نمک روی آن بریزید و چند بار کتری را به صورت چرخشی حرکت دهید تا این محلول به تمام جدارههای داخلی کتری برسد. سپس کتری را آبکشی کرده و خشک کنید. اگر هم سطح خارجی کتری، سیاه و کدر شده است میتوانید کمی سرکه به آن اسپری کنید و اجازه بدهید ۱۰ دقیقه بماند و بعد با یک پارچه آن را تمیز کرده و سپس آبکشی کنید.
سرکه دارای اسید آستیک است که به براق شدن سطوح و ظروف استیل کمک میکند. از یک عدد لیمو ترش هم میتوانید استفاده کنید. لیمو ترش هم تاثیری مشابه سرکه دارد و کتری استیل را جلا میدهد. کافیست یک لیمو را از وسط نصف کنید و به کل سطوح کتری بمالید و بعد از چند دقیقه آن را آبکشی کنید.
۳. تمیز کردن کتری سوخته با نمک و سرکه
در این روش یک فنجان سرکه سفید را در کتری بریزید و بعد کتری را از آب سرد پر کنید و آن را روی شعله ملایم قرار دهید سپس دو یا سه قاشق نمک به آن اضافه کنید. بعد از ان که مقداری از آب تبخیر شد، اجاق را خاموش کنید و اجازه دهید تا کتری سرد شود. سپس کتری را آبکشی کرده و خشک کنید.
۴. تمیز کردن کتری سوخته با شیشه شوی
یکی از سادهترین راهها برای براق کردن و جلا دادن به کتری استیل، استفاده از شیشه شوی است. ابتدا کمی شیشه شوی به جدارههای کتری اسپری کنید و بعد از ۱ دقیقه آن را با پارچه تمیز کرده و آبکشی کنید، شیشه شوی تا حد زیادی استیل را براق میکند.
۵. تمیز کردن کتری سوخته با الکل
کمی الکل روی پنبه بزنید و روی تمام سطوح کتری بکشید در قسمتهایی که لکهها تیرهتر هستند میتوانید پنبه را بیشتر فشار دهید و با ساییدن به از بین رفتن لکه کمک کنید.
بعد از این کار چند دقیقه کتری را کنار بگذارید تا تمام الکل از روی سطح آن تبخیر شود و سپس با استفاده از آب سرد، کتری آبکشی کنید خواهید دید که تا حد زیادی الکل درخشندگی را به کتری استیل باز میگرداند.
۶. تمیز کردن کتری سوخته با پودر ماشین ظرفشویی
یکی از قویترین پاک کنندهها پودرهایی هستند که در ماشین ظرفشویی استفاده میشوند میتوانید این پودرها را در کتری بریزید و کتری را پر از آب کنید و به مدت یک شب کنار بگذارید.
بعدا کتری را خالی کرده و آبکشی کنید. این روش به خصوص برای مواردی که چربی به سطح کتری استیل چسبیده است هم میتواند موثر باشد.
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۷. تمیز کردن کتری سوخته با گاز پاک کن
محلول بعدی که تمیز کننده بسیار قوی است، گاز پاک کن میباشد. این روش مناسب وقتی است که جدارههای بیرونی کتری چرب و کدر شده باشند.
مقداری از گاز پاک کن را روی یک اسفنج نرم بریزید و با همان اسفنج کمی کتری را بسایید و سپس با آب سرد و با دقت آبکشی کنید. گاز پاک کنها تمام لکه ها، مخصوصا لکههای چربی را از بین میبرند و سطح استیل را بسیار براق و درخشنده میکنند.
۸. تمیز کردن کتری سوخته با خمیر کربنات سدیم
این محلول را میتوانید از فروشگههایی که مواد شیمیایی دارند تهیه کنید و سپس این خمیر را روی سطح کتری بمالید و بعد از چند دقیقه کتری را با آب گرم بشویید. خمیر کربنات سدیم قویترین و تضمینیترین راه برای تمیز کردن کتریهای استیل است و تاثیر آن هم بسیار زیاد میباشد.
تمام روشهایی که نام بردیم برای تمام سطوح استیل مناسب هستند. از جمله این موارد، سینیهای فر، قابلمهها و ... است. همچنین سطوح یخچالهای استیل و اجاق گاز استیل را میتوانید با استفاده از بعضی از این روشها که نیازی به آبکشی ندارند تمیز کنید و از شر لکههای سوختگی و چربی راحت شوید.