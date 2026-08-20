به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ ربات انسان‌نمای شیائومی با قد ۱٫۷ متر، پس از گذراندن دوره‌های آزمایشی موفق در خطوط تولید خودرو، آماده است تا در کنفرانس جهانی ربات ۲۰۲۶ پکن در معرض دید عموم قرار بگیرد.

رویداد مذکور از تاریخ ۲۸ مرداد تا یکم شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. لو ویبینگ، رئیس گروه شیائومی، در جریان انتشار گزارش مالی شرکت تأیید کرد که اولویت فعلی آنها، به‌کارگیری این فناوری در خطوط تولید کارخانه‌های هوشمند برای انجام کار‌های دستی است.

ویبینگ، می‌گوید: «مهم‌ترین کاربرد فعلی این ربات‌ها در خطوط تولید کارخانه‌های هوشمند است، جایی که می‌توانند بخشی از کار‌های دستی را بر عهده بگیرند. شیائومی در بخش فنی به دنبال همه‌جانبه‌بودن ابعاد بدنه ربات و مدل‌های قدرت‌دهنده به آن است.»

ربات انسان‌نمای شیائومی در حال کار با جعبه‌های پلاستیکی در انبار

Xiaomi

توسعه‌ی این فناوری به صورت مستقل انجام نمی‌شود و بخشی از اکوسیستم بزرگ‌تر «انسان، خودرو و خانه» خواهد بود تا در کارخانه‌های هوشمند، حمل‌ونقل و حتی محیط‌های خانگی به کار گرفته شود. پیش‌تر، لی جون، بنیان‌گذار شیائومی، نتایج کارآموزی چهارماهه‌ی این ربات‌ها را در یک کارخانه‌ی خودروسازی به اشتراک گذاشته بود که در آن، نرخ موفقیت نصب پیچ در بخش‌های دوطرفه از ۹۰٫۲ درصد به ۹۸ درصد رسید.

ربات‌ها در مراحل بعدی مونتاژ نهایی، وظایفی مانند تاکردن کاور‌های جانبی کنسول مرکزی و جابه‌جایی جعبه‌های مواد را با موفقیت ۹۰ درصدی انجام دادند. نمایشگاه پکن نخستین فرصت برای عموم مردم است تا عملکرد ربات انسان‌نمای شیائومی را خارج از محیط‌های آزمایشگاهی تماشا کنند.