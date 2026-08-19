فایننشال تایمز: اگر با قالیباف به توافق نرسید با رضایی طرفید!

فایننشال‌تایمز مدعی شد ایران در صورت تشدید دوباره جنگ از سوی دونالد ترامپ، گزینه حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را بررسی کرده است.

فایننشال‌تایمز مدعی شد ایران در صورت تشدید دوباره جنگ از سوی دونالد ترامپ، گزینه حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را بررسی کرده است. این روزنامه به نقل از دو فرد نزدیک به حکومت ایران ادعا کرد نیرو‌های ایرانی حمله به دارایی‌های آمریکا در کشور‌های جنوب‌شرقی اروپا، از جمله بلغارستان و قبرس، را بررسی کرده‌اند؛ در همین حال، گزینه حمله به کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در تنگه هرمز نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، این روزنامه در ادامه نوشت ایران در حال بررسی گزینه‌هایی برای افزایش هزینه‌های جنگ است و یکی از این گزینه‌ها، در صورت تشدید درگیری از سوی ترامپ، حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است.

فایننشال‌تایمز به نقل از دو فرد نزدیک به حکومت ایران ادعا کرد نیرو‌های ایرانی حمله به دارایی‌های آمریکا در کشور‌های جنوب‌شرقی اروپا، از جمله بلغارستان، را بررسی کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، بلغارستان ماه گذشته استفاده از پایگاه هوایی «بزمر» برای هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی را تأیید کرده بود.

یکی از این افراد همچنین مدعی شد قبرس نیز در میان اهداف احتمالی برای اقدام تلافی‌جویانه در صورت ازسرگیری حملات آمریکا قرار داشته است. در ماه مارس، یک پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت.

این افراد به فایننشال‌تایمز گفتند نیرو‌های ایرانی همچنین به‌طور جداگانه امکان حمله به کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در تنگه هرمز را در صورت تشدید درگیری بررسی کرده‌اند.

این روزنامه در ادامه نوشت که در تهران، بسیاری از افراد داخل حکومت خود را برای ازسرگیری دوباره جنگ آماده می‌کنند و معتقدند مسئله دیگر این نیست که جنگ دوباره آغاز می‌شود یا نه، بلکه سؤال این است که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

فایننشال‌تایمز مدعی شد مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز متوقف شده است و آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، هفته گذشته چهره‌های تندرو را به سمت‌های ارشد امنیتی و نظامی منصوب کرده است. دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه گفت «هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی نیز برنامه‌ریزی نشده است».

به نوشته این روزنامه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان نظامی ایران هشدار داده‌اند که در صورت وقوع یک جنگ تمام‌عیار جدید، ایران از راهبرد قبلی خود که حمله به اهداف نظامی آمریکا، تأسیسات انرژی و دیگر زیرساخت‌ها در خاورمیانه بود، فراتر خواهد رفت و اهدافی در مناطق دورتر را نیز هدف قرار خواهد داد.

فایننشال‌تایمز در ادامه به تهدید سپاه علیه انگلیس در ماه گذشته اشاره کرد و نوشت سپاه به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا، لندن را تهدید کرده و گفته بود: «هر پایگاهی که برای آغاز حمله به خاک ایران مورد استفاده قرار گیرد، یک هدف مشروع تلقی خواهد شد.»

تهدید موشکی ایران برای اروپا «واقعی، اما محدود» است

سیدارت کاوشال، پژوهشگر اندیشکده مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI) در لندن، در گفت‌و‌گو با فایننشال‌تایمز تهدید ناشی از موشک‌های ایران علیه اهدافی در اروپا و مناطق دیگر را «واقعی، اما محدود» توصیف کرد.

به گفته او، ایران می‌تواند از موشک‌های بالستیک میان‌برد علیه اهداف آمریکایی در جنوب و جنوب‌شرق اروپا استفاده کند؛ از جمله موشک‌های خانواده «شهاب». با این حال، کاوشال گفت این موشک‌ها در برد‌های طولانی‌تر برای وارد کردن خسارت قابل توجه با مشکل مواجه خواهند شد.

فایننشال‌تایمز در ادامه به نقل از افراد نزدیک به حکومت ایران نوشت واکنش تهران به اقدامات واشنگتن به رفتار آمریکا بستگی خواهد داشت.

یکی از این افراد مدعی شد حکومت ایران در حال آماده‌سازی طرحی برای گسترش دامنه درگیری است، در صورتی که ترامپ تهدید‌های قبلی خود برای حمله به زیرساخت‌های ایران را عملی کند. رئیس‌جمهوری آمریکا ماه گذشته گفته بود واشنگتن هر بار که جمهوری اسلامی یک کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار دهد، یک پل یا نیروگاه در ایران را منهدم خواهد کرد.

فرد دوم نیز به این روزنامه گفت ایران در صورت تجاوز آمریکا، برای واکنش خود «هیچ محدودیتی» قائل نخواهد شد. او گفت: «اگر آمریکا بیش از حد پیش برود، ایران به هر قیمتی از خود دفاع خواهد کرد، از منطقه فراتر خواهد رفت و اروپا را نیز هدف قرار خواهد داد.»

سابقه حملات دوربرد ایران

فایننشال‌تایمز در ادامه نوشت ایران پیش از این نیز آمادگی خود برای حمله به اهداف دوردست را نشان داده است. این روزنامه مدعی شد در هفته‌های پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، واشنگتن تهران را به شلیک چندین موشک به سمت «دیه‌گو گارسیا»، پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در اقیانوس هند، متهم کرد؛ پایگاهی که حدود ۴ هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد. با این حال، هیچ‌یک از این موشک‌ها به هدف خود نرسیدند.

به نوشته فایننشال‌تایمز، ترکیه در ماه مارس اعلام کرد پدافند هوایی ناتو چندین موشک بالستیک شلیک‌شده از ایران را رهگیری کرده است. در همان ماه، پایگاه هوایی بریتانیا در آکروتیری در قبرس هدف یک پهپاد قرار گرفت.

مقام‌های غربی در آن زمان، به نوشته این روزنامه، احتمال داده بودند این پهپاد ایرانی بوده، اما توسط نیرو‌های نیابتی منطقه‌ای ایران شلیک شده و نه مستقیماً از سوی تهران.

فایننشال‌تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت ایران مدعی شد حمله ماه گذشته ایران به پایگاه آمریکا در اردن که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی منجر شد، دقیق‌ترین حمله دوربردی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده است. به ادعای این افراد، این حمله توانایی ایران برای هدف قرار دادن اهداف در فواصل طولانی‌تر را نشان داده است.

فرد اول به فایننشال‌تایمز گفت: «این همچنین پیامی به اروپا بود: اروپا می‌تواند موشک دریافت کند، بنابراین باید بداند در این جنگ باید کجا بایستد.» او افزود: «یک اشتباه بسیار بزرگ، مانند هدف قرار دادن زیرساخت‌های ما، می‌تواند باعث شود جنگ از منطقه فراتر برود و به اروپا برسد.»

شکست تفاهم ایران و آمریکا

این روزنامه در ادامه نوشت تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن میان آمریکا و ایران به دست آمده بود، ماه گذشته پس از حمله تهران به کشتی‌ها در تنگه هرمز از هم فروپاشید.

به نوشته فایننشال‌تایمز، دو طرف یکدیگر را به نقض توافق موقت متهم کردند و در پی آن، مجموعه‌ای از حملات متقابل و سپس محاصره دوباره بنادر ایران از سوی آمریکا شکل گرفت.

این روزنامه در ادامه یادآور شد که هفته‌ها تلاش دیپلماتیک برای دستیابی به پیشرفتی در زمینه بازگشایی این مسیر آبی و ازسرگیری مذاکرات درباره توافقی گسترده‌تر برای پایان دادن به جنگ، نتیجه‌ای نداشته است و ترامپ نیز به‌طور فزاینده‌ای از این بن‌بست ناامید شده است.

کاوشال، پژوهشگر اندیشکده بریتانیایی روسی، گفت موشک‌های سنگین‌تر نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اما برای آنکه بتوانند مسافت بیشتری را طی کنند، باید محموله سبک‌تری حمل کنند؛ مسئله‌ای که به گفته او به معنای وارد آمدن خسارت محدود خواهد بود.

او پیشنهاد کرد «کار کردن از طریق نیرو‌های نیابتی» می‌تواند برای ایران ثمربخش‌تر باشد؛ نیرو‌هایی که شامل گروه‌های مسلحی مانند شبه‌نظامیان شیعه در عراق، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن هستند.

داگلاس باری از مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) نیز گفت: «حملاتی که آنها امسال تلاش کردند علیه دیه‌گو گارسیا انجام دهند، تا حدی نشان می‌دهد که آنها سلاح‌هایی با برد بیش از ۲ هزار کیلومتر در اختیار دارند.»

او افزود: «اینکه آنها واقعاً چه تعداد از این سلاح‌ها را در اختیار دارند، مسئله دیگری است و اینکه آیا حاضر خواهند بود حتی تعداد محدودی از آنها را برای نوعی نمایش قدرت به کار بگیرند یا نه، همچنان یک سؤال باز است.»

باری ادامه داد: «خطر این است که موشک‌ها به هدف نرسند یا سرنگون شوند؛ در این صورت، آنها چه سودی خواهند برد؟ هرچه برد موشک بیشتر باشد، دستیابی به دقت بالا دشوارتر خواهد بود.»

نگرانی در داخل حکومت ایران از رویکرد تهران

فایننشال‌تایمز در ادامه نوشت برخی افراد در داخل حکومت ایران نگرانند که تهران بیش از حد پیش رفته باشد. به ادعای این روزنامه، بسیاری از تندرو‌های داخل نظام معتقدند نمی‌توان به آمریکا برای اجرای هیچ توافقی اعتماد کرد و ایران باید هزینه بیشتری به واشنگتن تحمیل کند تا اطمینان حاصل شود که آمریکا به تعهدات خود در هر توافق نهایی عمل خواهد کرد.

این روزنامه در ادامه به محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه، اشاره کرد و نوشت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای هفته گذشته او را به عنوان عالی‌ترین مقام امنیتی کشور منصوب کرده است.

تحلیلگران ایرانی، به نوشته فایننشال‌تایمز، این اقدام را نشانه‌ای از آن دانسته‌اند که چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد کشور، فعلاً کنار گذاشته شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز دستیابی به یک توافق پایدار روزبه‌روز تیره‌تر به نظر می‌رسد.

فرد دوم نزدیک به حکومت ایران به فایننشال‌تایمز گفت: «ایران یک پیام روشن می‌فرستد: اگر با قالیباف به توافق نرسیدید، باید با رضایی طرف شوید.»

او افزود: «پیام این است: عصبانی نباش، چون من از تو عصبانی‌ترم.»