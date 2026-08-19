انتقاد آلمان و فرانسه از اظهارات وحشیانه بنگویر
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ صدراعظم آلمان فردریش مرتس با محکوم کردن اظهارات ایتمار بنگویر، این سخنان را «غیرانسانی» و «ناقض حقوق بینالملل» توصیف کرد.
وزیر امنیت داخلی اسرائیل پیشتر در گفتوگویی تأکید کرده بود که ارتش اسرائیل «باید ترورهای هدفمند در غزه انجام دهد و هر شب ۳۰ تا ۴۰ نفر را از پا درآورد».
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز علیه بنگویر موضعگیری کرده و اظهارات او را «غیرقابلتحمل و غیرانسانی» خواند.
برلین همچنین طرحهای اسرائیل برای ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در منطقه بهاصطلاح «ای-۱» در کرانه باختری را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای چشمانداز راهحل دو کشوری دانست.
سباستین هیل، سخنگوی دولت آلمان، در این زمینه گفت: «پیام ما روشن است: نباید گامهای بیشتری بهسمت الحاق در کرانه باختری برداشته شود. نه گامهای رسمی، و نه هیچ اقدام سیاسی، ساختاری یا اقدامات دیگری که تأثیر آنها بهطور فزاینده و آشکار بهسمت الحاق پیش میرود. این اقدامات با راهحل دو کشوری در تضاد است.»
بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز اقدامات اسرائیل در توسعه اشغالگری در کرانه باختری را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و این اقدامات را مانعی جدی بر سر راه حل دو کشوری توصیف کردهاند.