کرم تسکیندهنده آتل؛ پیوند یک درد مدرن با تجربهای سنتی
روز هنوز به پایان نرسیده، اما گردن خشک شده، شانهها سنگیناند و درد مبهمی در قسمت بالایی کمر احساس میشود؛ بیآنکه پای کار سنگین یا آسیب ورزشی در میان باشد. این تجربه آشنای زندگی دیجیتال که ناشی از کار کردن طولانی مدت با گوشی یا نشستن پای مانیتور کامپیوترها است، نقطه آغازی برای تولید محصولی ایرانی برای مواجه با این چالش جدید در زندگی انسانها شد. یک شرکت ایرانی بهتازگی کرم تسکیندهنده آتل (ATL) را برای «Tech Pain» یا دردهای مدرن تولید کرده؛ محصولی که به گفته مازن حریری، مدیر عامل سیلانه سبز با تلفیق فرمولاسیون امروزی و تجربه سنتی استفاده از زردچوبه و تخممرغ ساخته شده است. اخیرا این محصول نوآورانه مورد توجه رسانه انگلیسیزبان تکبالیون (TechBullion) قرار گرفته است.
ساعتهای طولانی کار با رایانه، رانندگی، استفاده مداوم از تلفن همراه و سرگرمیهای دیجیتال، بدن را برای مدتی طولانی در وضعیتهایی ثابت یا تکرارشونده نگه میدارند. برنامهنویسان، طراحان، دورکاران، گیمرها و کاربران پرمصرف تلفن همراه ممکن است بدون انجام فعالیت بدنی سنگین، در پایان روز با گرفتگی گردن، تنش شانهها، کمردرد یا خستگی مچ دست روبهرو شوند.
تکبالیون در گزارشی درباره آتل این تغییر در سبک زندگی را نقطه آغاز شکلگیری برند تازه سیلانه سبز معرفی کرده است. براساس روایت این رسانه، آتل میکوشد به جای عرضه یک کرم عمومی دیگر برای دردهای عضلانی، محصول خود را حول مسئلهای مشخص و متناسب با زندگی دیجیتال تعریف کند.
شایان ذکر است که وبسایت تکبالیون بهعنوان رسانهای فعال در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، بیشتر بر کاربرد کرم تسکیندهنده آتل برای ناراحتیهای ناشی از کار طولانی با رایانه و استفاده مداوم از تلفن همراه تمرکز کرده است؛ بااینحال، مخاطبان بالقوه این محصول به کاربران ابزارهای دیجیتال محدود نمیشوند و ورزشکاران، هنرمندان، مادران شیرده و فعالیتهایی مانند رانندگی، خیاطی و… نیز ممکن است با ناراحتیهای عضلانی مشابهی روبهرو شوند. آتل برای کمک به تسکین موقت دردهای عضلانی خفیف تا متوسط، از جمله خشکی گردن، تنش شانهها، خستگی عضلات و ناراحتی قسمت بالایی کمر طراحی شده است؛ ناراحتیهایی که میتوانند بر اثر ثابتماندن بدن، حرکات تکراری یا فعالیت جسمانی ایجاد شوند.
زندگی مدرن و گسترش عوارض آن
اصطلاح Tech Pain یا درد مدرن، نام یک بیماری تازه یا تشخیص رسمی پزشکی نیست. این اصطلاح به مجموعهای از ناراحتیهای عضلانی و مفصلی اشاره دارد که ممکن است با نشستن طولانی، حرکات تکراری، حفظ وضعیت بدنی ثابت، کمبود فعالیت جسمانی، فضای کار نامناسب و استرس ارتباط داشته باشند.
شناختهشدهترین مصداق این وضعیت، «گردن تکنولوژیک» یا «گردن پیامکی» است؛ اصطلاحی که برای ناراحتیهای مرتبط با استفاده طولانی از تلفن همراه و دیگر ابزارهای دیجیتال به کار میرود. با این حال، همه این دردها را نمیتوان فقط به خمکردن گردن هنگام نگاهکردن به صفحه نمایش نسبت داد.
نتایج پژوهشها درباره نقش مستقیم وضعیت گردن یا مدت استفاده از تلفن همراه یکسان نیست. برخی مطالعات میان استفاده افراطی از تلفن هوشمند و افزایش احتمال گردندرد ارتباط پیدا کردهاند، اما عواملی مانند کیفیت خواب، استرس، میزان فعالیت بدنی، شرایط جسمانی و نحوه تنظیم فضای کار نیز در این زمینه مؤثرند. دردهای مدرن در عمل ممکن است حاصل مجموعهای از رفتارها و شرایط روزمره باشند، نه یک عامل منفرد.
مازن حریری، مدیرعامل سیلانه سبز و بنیانگذار برند آتل در گزارش تکبالیون عنوان میکند: «بیشتر محصولات تسکیندهنده درد همچنان با نگاهی سنتی به درد میپردازند و بر کار فیزیکی، آسیبهای ورزشی یا افزایش سن متمرکزند. بااینحال، ماهیت ناراحتیهای جسمانی تغییر کرده است. بسیاری از افراد کار بدنی سنگینی انجام نمیدهند، اما ممکن است هشت ساعت مقابل رایانه و چند ساعت دیگر با تلفن همراه کار کنند و در پایان روز با تنش قابلتوجهی در گردن و شانهها روبهرو شوند. ما معتقد بودیم این تجربه مدرن به زبان ویژه خود و پاسخی هدفمندتر نیاز دارد.»
محصولی که از دل یک رفتار تازه بیرون آمد
نخستین محصول آتل یک کرم گرمکننده موضعی ۷۵ میلیلیتری است که برای کمک به تسکین موقت ناراحتیهای عضلانی خفیف تا متوسط در نواحی گردن، شانهها و قسمت بالایی کمر طراحی شده است. براساس توضیحات سیلانه سبز، این محصول گرمای موضعی کنترلشدهای ایجاد میکند که میتواند به کاهش موقت خشکی و تنش عضلانی کمک کند.
مخاطبان کرم تسکیندهنده آتل براساس گروه سنی مشخصی تعریف نشدهاند. یک گیمر جوان، توسعهدهنده نرمافزار، راننده، هنرمند یا تازهمادر ممکن است از نظر جمعیتشناختی شباهت چندانی با یکدیگر نداشته باشند، اما بدن همه آنها شاید برای مدتی طولانی در وضعیتهایی ثابت، محدود یا تکراری قرار گیرد.
از منظر کسبوکار، اهمیت این رویکرد فقط به تولید یک کرم تازه محدود نمیشود. بسیاری از شرکتها محصول جدید خود را در دستهای از پیشتعریفشده وارد بازار میکنند، اما گروهی دیگر ابتدا مسئلهای کمتر دیدهشده را شناسایی و نامگذاری میکنند و سپس محصولی متناسب با آن میسازند. آتل را میتوان تلاشی برای حرکت در مسیر دوم دانست.
سیلانه سبز این کرم را نخستین محصول جهان میداند که از ابتدا و بهطور مشخص برای درد تکنولوژیک توسعه یافته است.
روایت مازن حریری از بهکارگیری زردچوبه و تخممرغ در یک فرمولاسیون امروزی
یکی از جنبههای قابلتوجه کرم تسکیندهنده آتل برای مخاطب ایرانی، استفاده از زردچوبه و تخممرغ در فرمولاسیون آن است. ترکیب این مواد در برخی تجربههای سنتی ایرانی برای کمک به تسکین ناراحتیهای عضلانی بهصورت موضعی استفاده میشده است. سیلانه سبز تلاش کرده بخشی از این تجربه بومی را از شکل خانگی آن خارج کند و در قالب محصولی استاندارد و متناسب با مصرف امروز به کار گیرد.
براساس توضیحات مازن حریری، در ساخت این محصول تجربه سنتی بهعنوان منبع الهام در فرایند توسعه محصول مورد توجه بوده است. او توضیح میدهد: «نمیخواستیم سنت و فرمولاسیون مدرن را در مقابل یکدیگر قرار دهیم. زردچوبه از دیرباز بخش مهمی از میراث طبابت در ایران و در مقیاسی گستردهتر، در خاورمیانه بوده است. هدف ما صرفاً بازتولید یک درمان خانگی نبود؛ بلکه میخواستیم بررسی کنیم که چگونه میتوان از این میراث برای تولید محصولی استاندارد و متناسب با مصرف امروز الهام گرفت.»
وبسایت تکبالیون در گزارش خود عنوان میکند که سیلانه سبز کرم تسکیندهنده آتل را تنها راه مواجهه با ناراحتیهای زندگی دیجیتال معرفی نمیکند. این برند در کنار محصول، توصیههایی درباره ماساژ، حرکات کششی، تنظیم فضای کار و اصلاح برخی عادتهای روزمره ارائه کرده است.
چرا این روایت از مرزها عبور کرد؟
وبسایت تکبالیون که به شکل کلی در حوزه محصولات مرتبط با فناوری دییجیتال فعالیت میکند و به معرفی نوآوریهای جدید در این حوزه میپردازد، آتل را فقط بهعنوان یک محصول تازه معرفی نکرده، بلکه آن را در امتداد فعالیتهای سیلانه سبز و تجربه کارآفرینی مازن حریری بررسی کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، سیلانه سبز از سال ۲۰۰۱ فعالیت میکند و اکنون بیش از هزار و ۲۰۰ نیروی متخصص، ۷۰۰ محصول و ۲۰ برند تخصصی دارد. این مجموعه در بیش از ۲۰ کشور حضور دارد و یک کارخانه تولیدی نیز در عمان راهاندازی کرده است.
توجه یک رسانه انگلیسیزبان به نوآوری یک شرکت ایرانی، بهتنهایی موفقیت علمی یا تجاری محصول را ثابت نمیکند؛ اما نشان میدهد مسئلهای که آتل برای آن طراحی شده، برای مخاطبان خارج از ایران نیز قابل توجه است. درد گردن و شانه ناشی از ساعتهای طولانی کار با رایانه یا استفاده مداوم از تلفن همراه، به کشور یا فرهنگ مشخصی محدود نیست.
روایت رسانههای خارجی از شرکتهای ایرانی اغلب بر ظرفیت تولید، صادرات یا مزیت قیمتی متمرکز است. گزارش تکبالیون مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و بر توانایی یک کسبوکار ایرانی در مشاهده یک تغییر رفتاری، تعریف یک مسئله و طراحی محصولی نوآور و متناسب با آن تمرکز دارد.
البته آزمون اصلی آتل پس از این توجه رسانهای آغاز میشود. استقبال مصرفکنندگان، امکان حضور در بازارهای خارجی و ارائه شواهد مستقل درباره عملکرد کرم تسکیندهنده آتل مشخص خواهد کرد که این ایده تا چه اندازه میتواند از یک روایت جذاب رسانهای به دستهای پایدار در بازار سلامت مصرفکننده تبدیل شود. آنچه فعلاً آتل را به موضوعی قابلتوجه تبدیل کرده، پیوند یک مسئله جهانی و مدرن با راه حلی نوآورانه از سوی یک شرکت ایرانی است که با تجربههای بومی در هم آمیخته است.