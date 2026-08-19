پست اینستاگرامی خاکپور در کنار هاشمیان
خاکپور نوشت: سالها پیش، وقتی وحید جوان به تیم ملی آمد، باور داشتم میتواند در فوتبال اروپا موفق شود. امروز، بعد از سالها، دیدنش همان باور قدیمی را زنده کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ محمد خاکپور با انتشار پستی در اینستاگرامش نوشت: «بعضی آدمها را از همان روزهای اول میشود شناخت؛ نه از حرفهایشان، از نظم، تلاش و شخصیتشان. سالها پیش، وقتی وحید جوان به تیم ملی آمد، باور داشتم میتواند در فوتبال اروپا موفق شود. امروز، بعد از سالها، دیدنش همان باور قدیمی را زنده کرد.»
«بعضی پیشبینیها را زمان ثابت میکند. بعضی رفاقتها را زمان عمیقتر. خوشحالم که هنوز، همان وحیدِ پرتلاش و باوقار را میبینم.»
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