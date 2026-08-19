مصوبۀ حمایت از خریداران خودرو باطل شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که براساس مصوبه ۴۷۳، پیش پرداخت خودروهای فروخته شده از شمول تورم معاف بود، خودروسازان این مصوبه را ابطال کردند.
سخنگوی شورای رقابت، سپهر دادجوی توکلی، امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد به خبرنگار فارس میگوید با رای دیوان عدالت اداری «مصوبهای که برای حمایت از خریداران در برابر افزایش قیمت به تصویب رسیده بود، باطل شد».
براساس مصوبه ۴۷۳ که در سال ۱۴۰۰ در شورای رقابت مصوب شده بود پیش پرداخت خریدار خودرو شامل تورم نمیشد، اما باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم میشد.
با حذف این مصوبه اگر قیمت یک خودروی یک میلیون تومانی ۳۰ درصد گران شود، ۳۰۰ میلیون تومان به کل قیمت خودرو اضافه میشود در حالی که قبلا پیش پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی مشمول افزایش قیمت نمیشد و خریدار فقط ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت میکرد.
حالا سخنگوی شورای رقابت میگوید براساس شکایت تعدادی از خودروسازان به دیوان عدالت اداری مصوبه حمایت از خریداران باطل شده است.