واکنش کمیسیون امنیت ملی به اخراج دیپلماتهای ایران
ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ملت ایران هرگز خیانتهای همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خونهای آلوده، اینستکس و اسنپبک را فراموش نمیکند.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ملت ایران هرگز خیانتهای همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خونهای آلوده، اینستکس و اسنپبک را فراموش نمیکند.
ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سختتر شدن شرایط برایش خواهد شد.
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