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واکنش کمیسیون امنیت ملی به اخراج دیپلمات‌های ایران

ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. 
کد خبر: ۱۳۹۰۵۳۸
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ابراهیم عزیزی



به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. 

ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش خواهد شد.

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ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس فرانسه دیپلمات
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