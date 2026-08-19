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ورشکستگی یک پلتفروم فروش طلا به‌خاطر خالی‌فروشی

معاونت پلیس فتا امروز اعلام کرد که یک پلتفرم فروش آنلاین طلا به «خاطر خالی‌فروشی ورشکست شد» و در حال حاضر با ۲۰۰ هزار کاربر فعالیت آن لغو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۳۶
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طلا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاونت پلیس فتا امروز اعلام کرد که یک پلتفرم فروش آنلاین طلا به «خاطر خالی‌فروشی ورشکست شد» و در حال حاضر با ۲۰۰ هزار کاربر فعالیت آن لغو شده است.

فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا بدون نهاد ناظر شروع شد. مشاور معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دهقان‌نیا می‌گوید که زمانی که این سکو‌ها فعالیت خود را آغاز کردند، «هیچ نهاد حاکمیتی یا غیرحاکمیتی در کشور مسئولیت و تعهد مشخصی نسبت به آنها قبول نمی‌کرد.»

در حال حاضر بانک مرکزی سامانه ناظر را برای نظارت پیش‌بینی کرده است. قرار است تمامی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا شهریور ماه به این سامانه متصل شوند.

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برچسب ها
پلیس فتا فروش آنلاین طلا خالی فروشی پلتفرم
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