قالیباف: عصر دخالت بیگانگان رو به پایان است

به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پستی به زبان عربی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس ضمن انتشار تصویری از محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نوشت:

«ابومهدی و حاج قاسم عزیز! این ثمرهٔ مجاهدت و خون پربرکت شماست. در نظم جدید منطقه پس از جنگ رمضان، دخالت بیگانگان در معادلات بین کشور‌ها به سرعت در حال کاهش است. نیرو‌های آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی خیال نهر تا بحر را حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.»

بر اساس این گزارش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در راس هیاتی پارلمانی صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بدور ورود به بغداد در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس برای ادای احترام حاضر شد.