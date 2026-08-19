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اعلام برنامه هفته‌ چهارم تا هفتم لیگ برتر

برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۳۰
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464 بازدید
لیگ برتر خلیج فارس

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات ۴ هفته از بیست و ششمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته چهارم
جمعه ۶ شهریور
چادرملو اردکان- تراکتورتبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه    شهید نصیری یزد
پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه    پاس     تهران
نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر
آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه امام خمینی(ره)اراک
فولاد مبارکه سپاهان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان -  استقلال- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۷ شهریور
مس شهربابک - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
فجر سپاسی شیراز-  ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز
پرسپولیس -  ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

 

هفته پنجم

سه شنبه ۱۰ شهریور
استقلال خوزستان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
گل گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
شمس آذر قزوین  - تراکتورتبریز- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

چهارشنبه ۱۱ شهریور
خیبر خرم آباد - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی    خرم آباد
ملوان بندر انزلی -  نساجی مازندران    - ساعت ۱۸- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه  فولاد شهراصفهان
استقلال - پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۲۱- ورزشگاه تختی    آبادان

پنجشنبه ۱۲ شهریور
فجر سپاسی شیراز- مس شهربابک ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز

 

هفته ششم
شنبه ۱۴ شهریور
تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

یکشنبه ۱۵ شهریور
پیکان تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه پاس  تهران
فولاد مبارکه سپاهان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه نقش جهان    اصفهان
چادرملو اردکان- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری    یزد
آلومینیوم اراک - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه امام خمینی    اراک

دوشنبه ۱۶ شهریور
پرسپولیس- ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهداء شهر قدس
نساجی مازندران- خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۹- ورزشگاه وطنی    قائمشهر

سه شنبه ۱۷ شهریور
مس شهر بابک- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه    شهید سلیمانی    شهر بابک
فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز    - ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد

 

هفته هفتم 
پنجشنبه ۱۹ شهریور
استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.
شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان    قزوین
استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه هفتم شهداء شهر قدس

شنبه ۲۱ شهریور
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان  - ساعت ۱۹- ورزشگاه فولاد شهر     اصفهان
صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۲۲شهریور
خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی    خرم آباد
مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه پارس  شیراز

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