اعلام برنامه هفته چهارم تا هفتم لیگ برتر
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات ۴ هفته از بیست و ششمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته چهارم
جمعه ۶ شهریور
چادرملو اردکان- تراکتورتبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس تهران
نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر
آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه امام خمینی(ره)اراک
فولاد مبارکه سپاهان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان - استقلال- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
شنبه ۷ شهریور
مس شهربابک - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
فجر سپاسی شیراز- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز
پرسپولیس - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
هفته پنجم
سه شنبه ۱۰ شهریور
استقلال خوزستان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
گل گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
شمس آذر قزوین - تراکتورتبریز- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
چهارشنبه ۱۱ شهریور
خیبر خرم آباد - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی - نساجی مازندران - ساعت ۱۸- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهراصفهان
استقلال - پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۲۱- ورزشگاه تختی آبادان
پنجشنبه ۱۲ شهریور
فجر سپاسی شیراز- مس شهربابک ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز
هفته ششم
شنبه ۱۴ شهریور
تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
یکشنبه ۱۵ شهریور
پیکان تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه پاس تهران
فولاد مبارکه سپاهان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
چادرملو اردکان- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد
آلومینیوم اراک - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه امام خمینی اراک
دوشنبه ۱۶ شهریور
پرسپولیس- ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهداء شهر قدس
نساجی مازندران- خیبر خرمآباد- ساعت ۱۹- ورزشگاه وطنی قائمشهر
سه شنبه ۱۷ شهریور
مس شهر بابک- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز - ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد
هفته هفتم
پنجشنبه ۱۹ شهریور
استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.
شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه هفتم شهداء شهر قدس
شنبه ۲۱ شهریور
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه ۲۲شهریور
خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد
مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز