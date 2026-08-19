تعلل در صدور گواهینامه موتورسواری زنان صدای یک روحانی را درآورد!

مرتضی پناهیان در توییتر نوشت: تعداد فوتی های بانوان موتور سوار باید به چه عددی برسه که شما به فکر گواهینامه بانوان بیفتید؟

به گزارش تابناک؛ مرتضی پناهیان در توییتر نوشت: تعداد فوتی های بانوان موتور سوار باید به چه عددی برسه که شما به فکر گواهینامه بانوان بیفتید؟

آمار تکان‌دهنده مرگ ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه در اصفهان، تناقضی عمیق‌تر را آشکار کرده است: از یک سو، پلیس درباره خطر موتورسواری بدون گواهینامه هشدار می‌دهد، از سوی دیگر، همین ساختار انتظامی هنوز امکان طی کردن مسیر قانونی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه را برای زنان فراهم نکرده است.



وقتی دولت صدور گواهینامه موتور سیکلت زنان را لازم می‌داند، قوه قضائیه موافق است و خود پلیس از خطر رانندگی بدون گواهینامه سخن می‌گوید، دلیل تاخیر پلیس در آغاز فرایند صدور دقیقاً چیست؟