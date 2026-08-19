صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تعلل در صدور گواهینامه موتورسواری زنان صدای یک روحانی را درآورد!

مرتضی پناهیان در توییتر نوشت: تعداد فوتی های بانوان موتور سوار باید به چه عددی برسه که شما به فکر گواهینامه بانوان بیفتید؟
کد خبر: ۱۳۹۰۵۲۸
| |
955 بازدید
|
۳
توییت

 

به گزارش تابناک؛ مرتضی پناهیان در توییتر نوشت: تعداد فوتی های بانوان موتور سوار باید به چه عددی برسه که شما به فکر گواهینامه بانوان بیفتید؟

آمار تکان‌دهنده مرگ ۱۸ زن موتورسوار در چهار  ماه در اصفهان، تناقضی عمیق‌تر را آشکار کرده است: از یک سو، پلیس درباره خطر موتورسواری بدون گواهینامه هشدار می‌دهد، از سوی دیگر، همین ساختار انتظامی هنوز امکان طی کردن مسیر قانونی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه را برای زنان فراهم نکرده است.
 
وقتی دولت صدور گواهینامه موتور سیکلت زنان را لازم می‌داند، قوه قضائیه موافق است و خود پلیس از خطر رانندگی بدون گواهینامه سخن می‌گوید، دلیل تاخیر پلیس در آغاز فرایند صدور دقیقاً چیست؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
گواهینامه موتور سیکلت زنان صدور گواهینامه مرگ
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ تلخ مرد تهرانی وسط خیابان سی متری جی
اینفوگرافیک: حداقل سن دریافت گواهینامه در ایران
چرا گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر نمی‌شود؟
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!
لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
2
3
پاسخ
حاج آقا فوتی های آقایان همه بدون گواهینامه هستن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
3
پاسخ
حاج اقا از این پیامهای سفارشی هم میدین؟الان تمام فوتیهای موتور اقایان بدون گواهینامه هستن؟اگه اینجوریه به بچه 10 ساله هم گواهینامه بدین که سوار ماشین شد ادم کشت مبادا فوت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
5
2
پاسخ
من نمیفهمم
خب میتونن وایسن تا گواهینامه بیاد
مگه معیشت گیر موتوره که مجبورن جونشون بدن
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pjs
tabnak.ir/005pjs