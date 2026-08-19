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مجلس: اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم جبران فشار اقتصادی بر مردم، خواستار اجرای وعده دولت و مجلس مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ‌ها متناسب با نرخ تورم و ارز شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۲۰
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کالابرگ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی وبیناری امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) اظهار کرد: در برابر ملت فهیم، مظلوم و مقتدر ایران سر تعظیم فرود می‌آورم؛ مردمی که در تمام این روز‌ها با غیرت و هوشیاری مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند و طرح‌های پیچیده و ترکیبی دشمنان قسم‌خورده یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور حداکثری و هوشمندانه مردم دقیقا همان برگ برنده‌ای است که متاسفانه در برهه حساس تاریخی، دکتر مصدق از آن غفلت کرد. او در حالی که اتکای خود را بر جریان‌های سیاسی قرار داده بود، از ظرفیت عظیم قاطبه مردم برای پشتیبانی از نهضت ملی غافل شد و همین مسئله زمینه را برای دشمنان آمریکایی و انگلیسی فراهم کرد تا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط یک جنبش مردمی را برچینند و ایران را سال‌ها در دیکتاتوری و خفقان فرو ببرند.

باید دست مردم را بوسید

میرمحمدی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، تصریح کرد: مردم در میدان جهاد در برابر دشمن ایستادند و در کنار نیرو‌های مسلح و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند. دشمن می‌خواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در کنار و پشت سر نظام ایستادند.

نماینده تفت و میبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه باید اذعان کنم که بی‌تفاوتی دولت و سایر دستگاه‌های متولی در قبال مسئله حجاب و پوشش، کشور را با رشد افسارگسیخته و بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن مواجه کرده است.

وی ادامه داد: دولت نه‌تنها اعتقادی به تنظیم‌گری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملا هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بی‌حجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانواده‌ها را به‌شدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند.

میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همان‌گونه که برخی موافقان همین دولت نیز امروز تذکر می‌دهند، در این زمینه دولت اقدامات جدی‌تری انجام دهد و با افرادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قوانین را نقض می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم شرعی و قانونی جامعه بیش از این تخریب شود.

وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره قانون حجاب، گفت: متأسفم که برخی افراد در دولت و در جایگاه سخنگویی مطرح می‌کنند که با عدم اجرای قانون حجاب مانع از حضور مردم در خیابان‌ها شده‌ایم؛ اینگونه اظهارات، سخنان بی‌مورد و نادرستی است.

تصمیمات یک شبه درباره بنزین مشکلی را حل نمی‌کند

این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تکرار تصمیمات غلط و غیرعاقلانه هستیم. در این تصمیمات باید تاب‌آوری مردم و معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت کرد که تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون مشارکت و اقناع مردم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند و موجب از بین رفتن اعتماد مردم شود.

میرمحمدی با اشاره به سناریوی اخیر در کرمان، تصریح کرد: این اقدام، تصمیمی بسیار غیرعاقلانه و اشتباه بود و باید این اشتباه راهبردی جبران شود. نباید اجازه داد چنین اقداماتی بدون هماهنگی با مردم و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود.

نماینده تفت و میبد همچنین به اهمیت تنگه هرمز اشاره و اظهار کرد: یکی از برکات دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، حضور مردم در صحنه و رهبری‌های رهبر معظم انقلاب این بود که توجه جهانیان را نسبت به نقش بی‌بدیل و راهبردی تنگه هرمز در معادلات امنیتی و قدرت منطقه‌ای جلب کرد.

تنگه هرمز برگ برنده ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است

وی افزود: امروز همه فهمیده‌اند که این ظرفیت، برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران این ظرفیت عظیم را رها نخواهد کرد و حتی می‌تواند جایگاه تنگه هرمز را از بمب اتم هم بالاتر ببرد.

میرمحمدی تأکید کرد: بنابراین به دولت و همه مسئولان تأکید می‌کنم تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند به بهانه امتیازات ظاهری، مسائل مقطعی یا وعده‌های فریبنده، این سلاح راهبردی تضعیف شود یا خدای ناکرده از دست ایران خارج شود.

وزارت بهداشت باید برای تأمین دارو جدی‌تر وارد عمل شود

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت تأمین دارو اظهار کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث دارو و زیرمیزی است. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی ندارد و مردم به‌صورت جدی آسیب می‌بینند؛ بنابراین این وزارتخانه باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود.

وی با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در ماه‌های اخیر با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده‌ایم و ضرورت دارد در بحث کالابرگ چند اقدام اساسی انجام شود. دولت و مجلس وعده داده‌اند متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

میرمحمدی با انتقاد از پیشنهاد ارائه خدمات کالابرگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ارائه خدمات کالابرگ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مطرح کرد که به نظر من باید آن را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد خرد کشور دانست.

وی تصریح کرد: این سیاست عملا زمینه را برای فعالیت سرمایه‌داران عمده هموار می‌کند و می‌تواند به جمع شدن بساط هزاران عرضه‌کننده، فروشنده محلی و خرده‌فروش زحمتکش منجر شود؛ بنابراین ضرورت دارد دولت در این زمینه تجدیدنظر کند و از اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی پرهیز شود.

میرمحمدی در پایان گفت: بار دیگر در برابر مردم عزیز ایران تعظیم می‌کنم و امیدوارم همان‌گونه که مردم تاکنون در صحنه و پشت سر نیرو‌های مسلح و رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند، این همراهی ادامه داشته باشد تا بتوانیم سایه جنگ را با پیروزی قاطع از سر این مملکت رفع کنیم.

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برچسب ها
کالابرگ سیدجلیل میرمحمدی دولت مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
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پاسخ
از کارمند جماعت 10 برابر مبلغ کالابرگ را می گیرید شایدم بیشتر بعد یک میلیون ان را بر می گردانید به خودش این همه مالیات تجمعی از یه کالا و خدمات می گیرید خدمتی هم رایگان نمیدین حتی ثبت نام کنکور!! حتی نقل و انتقال الکترونیکی پول!! خوب اجازه بدین من هم شبکه انتقال راه بندازم وقتی انحصار می کنی وقتی به اختیار پول بر می داری وقتی وام به این درصد های کلان می دی من چیکار کنم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
0
پاسخ
کالابرگ ۲ نفر از اعضای خانوادم رو قطع کردن اما یارانه ۲۵ مرداد کامل پرداخت شد،احتیاج هست بریم پیشخوان دولت ،،چون شماره تلفنی که اعلام کردن مشکل داره
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
0
پاسخ
من مستمری بگیر که حقوقم ۲۵ میلیونه ، با ۴ فرزند بیکار که دو نفرشون بیمار صعب‌العلاج داره، چه گناهی کردم که اینقدر تورم و گرانی وجود داره،دکتر گفته بیشتر میوه و آجیل استفاده بشه ،آخه از کجا بیارم، حقوق من به قول دولت دهک یک به اندازه خرید سبزی وگوجه وخیار وتخم مرغ وپنیر وماست هم نیست ،همه کشورها دارو وآزمایشات بیماران سخت رایگان هست
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