افشای ابعاد جدید قتل فجیع مداح؛ انگیزه شخصی نبود

با بازداشت آخرین متهم، پرونده قتل فجیع مداح جوان به مرحله رسیدگی قضایی رسید. در این پرونده جنجالی، دختر بلاگر و پارتنر او به عنوان عاملان اصلی (مباشرت) قتل شناخته شده‌اند و سایر همدستان نیز با اتهام معاونت در قتل تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ حمیدرضا رجب‌زاده، مداح ۲۸ ساله، اوایل مرداد ماه امسال ناپدید شد و هیچ کس از سرنوشت او اطلاعی نداشت تا اینکه پس از گذشت دو هفته، در یکی از کانال‌های معاند و ضدانقلاب فیلم کوتاهی از صحنه‌های شکنجه و قتل او منتشر شد. فیلمی که نشان می‌داد وی به طرز فجیعی شکنجه شده و در نهایت به قتل رسیده است. در این شرایط گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، تحقیقات خود را برای شناسایی و عاملان اصلی این جنایت هولناک آغاز کردند.

دستگیری قاتلان

تحقیقات تیم جنایی خیلی زود به نتیجه رسید و ردپای دختری ۲۳ ساله که بلاگری تهرانی بود در این پرونده به دست آمد. کارآگاهان دریافتند که مداح جوان آخرین بار با این دختر قرار ملاقات داشته است. با این سرنخ، دستور بازداشت دختر جوان صادر شد و کارآگاهان موفق شدند وی را دستگیر کنند. به دنبال بازداشت وی، ردپای چند مرد جوان دیگر نیز به دست آمد که آنها نیز یکی پس از دیگری دستگیر شدند.

اعتراف هولناک

بررسی‌ها حاکی از آن بود که دختر بلاگر یکی از عاملان اصلی این جنایت بوده است. او اعتراف کرد که چند ماه قبل با مداح جوان از طریق فضای مجازی آشنا شده، اما وقتی نتوانسته به این ارتباط پایان دهد، پسر موردعلاقه‌اش پیشنهاد قتل وی را داده است. این پسر حتی به دختر جوان وعده داده که می‌توانند پس از قتل، فیلم جنایت را به یکی از کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب بفروشند. در نهایت دختر جوان با فریب مداح او را به قرار ملاقات کشانده و بعد از بیهوش کردن وی در خانه‌ای در غرب تهران، با چاقو ضرباتی به مداح جوان زده و سپس پسرموردعلاقه اش شالی به دور گردن مقتول انداخته تا از مرگ او مطمئن شوند. پس از این جنایت آنها با همدستی چند نفر دیگر از دوستانشان جسد مقتول را داخل خودروی پژو قرار داده و با انتقال به بیابان‌های پرند، به آتش کشیدند. تحقیقات نشان می‌دهد آنها همچنین از صحنه قتل مداح جوان فیلم‌برداری کرده و دوست خانم بلاگر این فیلم را در اختیار کانال تلگرامی ضدانقلاب قرار داده است. متهمان همچنین مثله کردن پیکر مداح جوان را انکار کرده و مدعی شدند که فیلم از سوی کانال تلگرامی معاند دستکاری شده است. با این اعترافات پیکر سوخته مداح جوان در بیابان‌های پرند کشف شد.

آخرین متهم

در روز‌های گذشته پلیس توانست ۸متهم این پرونده را دستگیر کند، اما هنوز یکی از آنها فراری بود؛ او فردی است که پیشنهاد قتل را مطرح کرد، در ارتکاب جنایت با دختر جوان مشارکت داشت و پس از اجرای سناریوی جنایت، فیلم قتل را برای کانال معاند فرستاد. این پسر جوان بعد از افشای حقیقت و بازداشت دختر موردعلاقه اش، تصمیم به فرار از کشور گرفت. او خودش را شهر هشترود در شمال غرب کشور رساند تا از طریق پرداخت پول به قاچاقچیان انسان فرار کند، اما چون این پرونده جنجالی شده و خبر جنایت به گوش قاچاق بر‌ها رسیده بود، هیچ کس حاضر به همکاری برای فراری دادن متهم به خارج از کشور نشد. به این ترتیب پسر جوان به پرند بازگشت، اما پلیس که پی به این ماجرا برده بود بامداد دیروز و در یک عملیات ضربتی او را دستگیر کرد. او نیز در بازجویی‌ها به ارتکاب جنایت اعتراف و گفته‌های دختر جوان را تایید کرده و مدعی شده که با انگیزه دریافت پول فیلم جنایت را برای کانال معاند فرستاده، اما پولی به او پرداخت نشده است.

انگیزه جنایت

در حالیکه متهمان به قتل، فیلم‌برداری از پیکر مقتول و ارسال فیلم برای کانال تلگرامی اعتراف کرده‌اند، روز گذشته قاضی محسن اختیاری بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران که رسیدگی به این پرونده را به‌عهده دارد، در گفت و گوی تلفنی به همشهری گفت: تاکنون برای دادسرا محرز نشده که انگیزه قاتلان حمیدرضا رجب زاده، شخصی و فردی بوده است.

وی ادامه داد: در این پرونده مجموعا ۹ نفر که یک زن و مابقی مرد هستند، دستگیر شده‌اند. متهم فراری در این پرونده وجود ندارد و همه افرادی که در این جنایت هولناک دخیل بوده‌اند، دستگیر شده‌اند.

بازپرس جنایی تصریح کرد:در این پرونده دختر بلاگر و پسر موردعلاقه اش به قتل اعتراف کرده‌اند و با اتهام مشارکت در قتل عمدی و سایر متهمان نیز با اتهام معاونت در قتل عمدی بازداشت هستند. به گفته وی متهمان برای کشف ابعاد پنهانی این پرونده در اختیار ضابطین قرار گرفتند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.