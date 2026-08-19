نبض خبر
اعتراض یک روحانی به «دیگر جوانان طاقت تحریم ندارند»
حجتالاسلام دولابی در پاسخ به اظهارات حسین مرعشی روی آنتن صداوسیما گفت: «هیچکس نمیخواهد با تحریم زندگی کند اما راهش چیست؟ تسلیم یا مقاومت؟!... این همه جوان شهادت طلب پس از کجا آمدهاند که میگویید دیگر جوانان طاقت تحریم ندارند؟... 30 میلیون برای جانفدا ثبت نام کردهاند و میلیونها نفر شش ماه است میادین را رها نکردهاند...» اظهارات دولابی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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الان دولت مطالبات ما را پنج ماه است که نداده. شرکت ما هم حدود 90 نفر نیروی کار دارد. 3 ماه اول را با فروش ماشین آلات و قرض گذراندیم. الان دیگر نداریم. روزی صد نفر طلب کار را باید با شرمندگی جواب دهیم. این آقا فقط بیاید یک روز جواب گوی طلبکار ها باشد، ما هیچ چیزی نمی خواهیم. الان من به کارگری که 3 ماه است حقوق نگرفته بگویم مقاومت کن؟
آقا ما مغازه داریم. فروشمان در حدی است که کرایه مغازه را نمی توانیم بدهیم. حراج گذاشتیم با تخفیف روی قیمت های قبل از عید. مردم ندارند بخرند. ما چک داریم. جنس هم گران شده اما چه فایده؟ نقدینگی وجود ندارد که بخواهبم طلب ها را بدهیم. الان ما چه گلی به سرمان بگیریم؟ با قرض و قوله این کاسبی را راه انداختیم.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
جوانان طاقت تخریم دارند طاقت سهمیه، رانت، تبعیض و پارتی ندارند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
بسیار ساده است
یک نظر سنجی بزارید برای توافق یا جنگ
البته وقتی دشمن تجاوز کند همه طرفدار دفاع هستند
ولی وقتی فرصت صلح است نباید فرصت سوزی کرد
یک نظر سنجی بزارید برای توافق یا جنگ
البته وقتی دشمن تجاوز کند همه طرفدار دفاع هستند
ولی وقتی فرصت صلح است نباید فرصت سوزی کرد