اعتراض یک روحانی به «دیگر جوانان طاقت تحریم ندارند»

حجت‌الاسلام دولابی در پاسخ به اظهارات حسین مرعشی روی آنتن صداوسیما گفت: «هیچکس نمی‌خواهد با تحریم زندگی کند اما راهش چیست؟ تسلیم یا مقاومت؟!... این همه جوان شهادت طلب پس از کجا آمده‌اند که می‌گویید دیگر جوانان طاقت تحریم ندارند؟... 30 میلیون برای جانفدا ثبت نام کرده‌اند و میلیون‌ها نفر شش ماه است میادین را رها نکرده‌اند...» اظهارات دولابی را می‌بینید و می‌شنوید.