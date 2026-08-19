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کد خبر:۱۳۹۰۵۱۷
کد خبر:۱۳۹۰۵۱۷
1268 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

اعتراض یک روحانی به «دیگر جوانان طاقت تحریم ندارند»

حجت‌الاسلام دولابی در پاسخ به اظهارات حسین مرعشی روی آنتن صداوسیما گفت: «هیچکس نمی‌خواهد با تحریم زندگی کند اما راهش چیست؟ تسلیم یا مقاومت؟!... این همه جوان شهادت طلب پس از کجا آمده‌اند که می‌گویید دیگر جوانان طاقت تحریم ندارند؟... 30 میلیون برای جانفدا ثبت نام کرده‌اند و میلیون‌ها نفر شش ماه است میادین را رها نکرده‌اند...» اظهارات دولابی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۹
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
14
پاسخ
آقا این افزایش قیمتها تا کی ادامه داره؟؟؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
12
پاسخ
الان دولت مطالبات ما را پنج ماه است که نداده. شرکت ما هم حدود 90 نفر نیروی کار دارد. 3 ماه اول را با فروش ماشین آلات و قرض گذراندیم. الان دیگر نداریم. روزی صد نفر طلب کار را باید با شرمندگی جواب دهیم. این آقا فقط بیاید یک روز جواب گوی طلبکار ها باشد، ما هیچ چیزی نمی خواهیم. الان من به کارگری که 3 ماه است حقوق نگرفته بگویم مقاومت کن؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
10
پاسخ
چون توی انقلاب مسئول بوده نباید حقیقت را بگویند؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
13
پاسخ
آقا ما مغازه داریم. فروشمان در حدی است که کرایه مغازه را نمی توانیم بدهیم. حراج گذاشتیم با تخفیف روی قیمت های قبل از عید. مردم ندارند بخرند. ما چک داریم. جنس هم گران شده اما چه فایده؟ نقدینگی وجود ندارد که بخواهبم طلب ها را بدهیم. الان ما چه گلی به سرمان بگیریم؟ با قرض و قوله این کاسبی را راه انداختیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
خدا صبرت بده.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
12
پاسخ
جوانان طاقت تخریم دارند طاقت سهمیه، رانت، تبعیض و پارتی ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
این چه حرفیه؟ نه تحریم میخایم نه فساد. طاقت هیچکدومشم نداریم. ولی چه کنیم که کار دست ما نیست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
12
پاسخ
بسیار ساده است
یک نظر سنجی بزارید برای توافق یا جنگ
البته وقتی دشمن تجاوز کند همه طرفدار دفاع هستند
ولی وقتی فرصت صلح است نباید فرصت سوزی کرد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
13
پاسخ
تا وقتی کسی که از شما انتقاد می کند او را تخطئه می کنید وضع همین است. از قول جوانها صحبت کردن چاره نیست!
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