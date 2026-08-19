گذارِ طلایی‌ پوشان به عصر انضباط مالی

ثبت زیان ۳۰۵ میلیاردی در صورت‌های مالی خرداد ۱۴۰۴، اگرچه در ظاهر شوک‌آور است، اما نوعی تصفیه حساب راهبردی با گذشته محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی و ارتباطات باشگاه سپاهان تاکید کرد که تیم مدیریتی گروه فولادمبارکه با پیاده‌سازی انضباط مالی سخت‌گیرانه، این میراث گذشته را پاکسازی کرده و با تسویه کامل بدهی‌های معوقه، سپاهان را برای نخستین‌بار پس از یک دهه، بدون بدهی به سال مالی جدید رسانده است؛ رویکردی که نشان‌دهنده گذار موفق از دوران زیان به عصر سودآوری و ثبات عملیاتی در این باشگاه است.

به گزارش تابناک؛ صورت‌های مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ باشگاه سپاهان منتشر شد و گزارش حسابرس این باشگاه، نکات قابل توجهی درباره وضعیت مالی، قراردادها و نقل‌وانتقالات طلایی‌پوشان در بر دارد.

بر اساس صورت‌های مالی، باشگاه سپاهان در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۵ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است. این در حالی است که باشگاه در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۳، بیش از ۱۴ میلیارد تومان سود ثبت کرده بود. همچنین زیان انباشته سپاهان در پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳۶ میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این باشگاه در مدت مشابه سال قبل ۷۱ میلیارد تومان سود انباشته داشت.

امین کریمیان، معاون فرهنگی و ارتباطات باشگاه سپاهان در این ارتباط گفت: همان‌طور که در گزارش مالی باشگاه نیز ذکر شده، بدهی‌های اعلام‌شده مربوط به دوره مدیریت گذشته است و ارتباطی با دوره جدید مدیریتی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ندارد.

به گفته او، زیان، هزینه‌ها و انحراف از بودجه در همان دوره مذکور، مجمع فولاد مبارکه را بر آن داشت تا برای بررسی دقیق‌تر اسناد مالی باشگاه، حسابرس ویژه تعیین کند.

سپاهان با انضباط مالی، بدون بدهی وارد سال مالی جدید شد

وی با تأکید بر رویکرد مالی مدیریت جدید افزود: خوشبختانه در دوره جدید با تاکید مدیر عامل گروه فولاد مبارکه و برنامه ریزی مدیریت باشگاه سپاهان، با اتخاذ سیاست‌های مالی منضبط‌ و با تسویه بدهی‌های گذشته، سپاهان را پس از بیش از ۱۰ سال، برای نخستین بار بدون بدهی وارد سال مالی جدید کرده است.

او این تحول را نشانه‌ای از استقرار انضباط مالی در باشگاه دانست؛ انضباطی که به گفته او، نه‌تنها به ساماندهی تعهدات گذشته انجامیده، بلکه مبنایی برای کنترل هزینه‌ها و بازگشت ثبات به ساختار مالی سپاهان شده است.

حساب‌های دوره جدید همراه با سود مالی است

معاون فرهنگی و ارتباطات باشگاه سپاهان ادامه داد: در حال حاضر نیز حساب‌های باشگاه در بازه زمانی اول تیر ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در حال بررسی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حساب‌های این دوره بدون بدهی بوده و باشگاه در این بازه دارای سود است.

این اظهارات در مجموع نشان می‌دهد باشگاه سپاهان، در حالی با میراث مالی سنگین دوره پیشین مواجه بوده که در دوره جدید مدیریتی، انضباط مالی، تسویه بدهی‌ها و بازگشت به سودآوری را در دستور کار قرار داده است.