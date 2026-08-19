راز غیبت ملانیا و سایه‌ زن جوان در کنار ترامپ!

دستیار اجرایی دونالد ترامپ، به یکی از پرحاشیه‌ترین چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور تبدیل شده است.

در حالی که کم‌رنگ شدن حضور عمومی ملانیا ترامپ بار دیگر مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته، ناتالی هارپ، دستیار اجرایی دونالد ترامپ، به یکی از پرحاشیه‌ترین چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور تبدیل شده است؛ زنی که حضور تقریباً دائمی‌اش در کنار ترامپ، دسترسی گسترده به او و نقش پررنگش در انتقال اطلاعات و مدیریت بخشی از ارتباطات رئیس‌جمهور، پرسش‌هایی درباره میزان نفوذ او در کاخ سفید ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هارپ که پیش‌تر مجری شبکه راست‌گرای وان آمریکا نیوز بود، از سال 2022 وارد حلقه نزدیک ترامپ شد و به دلیل وفاداری شدیدش به او به سرعت جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. او در جریان مبارزات انتخاباتی ترامپ اغلب در کنار او حضور داشت و با یک چاپگر قابل حمل، اخبار و مطالب مورد علاقه رئیس‌جمهور را برایش چاپ می‌کرد؛ نقشی که باعث شد در میان اطرافیان ترامپ لقب «چاپگر انسانی» را به دست آورد.

دستیار یا دروازه‌بان ترامپ؟

اما نقش هارپ به چاپ مطالب محدود نمانده است. گزارش‌های رسانه‌ای می‌گویند او اکنون یکی از مسیرهای اصلی ارتباط ترامپ با بیرون از کاخ سفید است، پیام‌ها را به او منتقل می‌کند، برای دیدارها هماهنگی انجام می‌دهد و در تهیه و انتشار مطالب حساب «تروث سوشال» ترامپ نیز نقش دارد.

میزان نزدیکی او به رئیس‌جمهور حتی در اتفاقی که اخیراً توسط رسانه‌ها فاش شد، به شکلی غیرمعمول خود را نشان داده است. طبق گزارش CNN، در اکتبر 2023، زمانی که ترامپ برای حضور در دادگاه آماده می‌شد و جایی در کاروان خودروها برای هارپ وجود نداشت، او پس از مشاجره با کارکنان وارد صندوق عقب یک خودروی شاسی‌بلند شد تا از همراهی با رئیس‌جمهور باز نماند.

این اتفاق به گفته منابع CNN، نمونه‌ای از تلاش هارپ برای حفظ حضور دائمی در کنار ترامپ بود؛ حضوری که در سال‌های اخیر گاهی باعث اصطکاک میان او و دیگر کارکنان ارشد کاخ سفید شده است.

نامه‌های شخصی و رابطه‌ای که زیر ذره‌بین رفت

گزارش‌های دیگری نیز از میزان غیرمعمول این نزدیکی حکایت دارند. مگی هابرمن و جاناتان سوان، خبرنگاران نیویورک‌تایمز، در کتاب «تغییر رژیم» نوشته‌اند هارپ نامه‌هایی بسیار شخصی و ستایش‌آمیز برای ترامپ می‌نوشته و حتی برخی از آنها را در فضاهای خصوصی او می‌گذاشته است.

همین گزارش‌ها باعث شده رابطه هارپ و ترامپ به موضوع گمانه‌زنی‌های فراوان تبدیل شود؛ با این حال، باید میان گزارش‌های مستند درباره میزان نزدیکی و نفوذ او و ادعاهای اثبات‌نشده درباره ماهیت شخصی این رابطه تفاوت قائل شد. هیچ مدرک معتبری که رابطه‌ای خارج از چارچوب کاری میان ترامپ و هارپ را ثابت کند، ارائه نشده است.

کاخ سفید نیز گزارش‌های جنجالی درباره این رابطه را رد کرده و از هارپ به عنوان یکی از وفادارترین و سختکوش‌ترین دستیاران ترامپ دفاع کرده است.

غیبت ملانیا و حضور همیشگی هارپ

در همین حال، کم‌رنگ شدن حضور ملانیا ترامپ به تضاد میان این دو چهره دامن زده است. رسانه‌های آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها به حضور محدود بانوی اول در کنار رئیس‌جمهور پرداخته‌اند، در حالی که هارپ تقریباً در همه سفرها و بسیاری از دیدارهای رسمی و غیررسمی ترامپ دیده می‌شود.

البته کم‌حضوری ملانیا الزاماً به معنای کنار گذاشته شدن او از زندگی سیاسی یا خانوادگی ترامپ نیست. ملانیا از سال‌ها پیش رویکردی بسیار گزینشی نسبت به حضور عمومی داشته و برخلاف بسیاری از بانوان اول، علاقه چندانی به حضور دائمی در کنار همسرش در برنامه‌های سیاسی نشان نداده است.

با این حال، در فضای سیاسی کنونی آمریکا، افزایش حضور هارپ در کنار ترامپ باعث شده این تفاوت بیش از گذشته به چشم بیاید.

نگرانی از نفوذ بیش از حد در کاخ سفید

از سوی دیگر، مسئله فقط حضور فیزیکی هارپ نیست؛ نگرانی اصلی برخی کارکنان کاخ سفید، میزان دسترسی و نفوذ او بر رئیس‌جمهور است. گزارش‌های رسانه‌ای از این حکایت دارند که بعضی مشاوران ترامپ از حضور هارپ در جلساتی که قصد داشتند به صورت خصوصی با رئیس‌جمهور برگزار کنند، ناراضی بوده‌اند.

برخی نیز نگرانند که حجم اطلاعاتی که او به ترامپ منتقل می‌کند، به دلیل تمرکز بر مطالب مطلوب رئیس‌جمهور، تصویری محدود و یک‌جانبه از فضای سیاسی و رسانه‌ای در اختیار او قرار دهد.

به همین دلیل، ناتالی هارپ دیگر صرفاً یک دستیار اجرایی جوان در کاخ سفید محسوب نمی‌شود. او به چهره‌ای تبدیل شده که در نقطه اتصال ترامپ با رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، متحدان سیاسی و حتی برخی تصمیم‌سازان قرار گرفته است.

دفاع کاخ سفید از دستیار جنجالی ترامپ

در روزهای اخیر نیز اشاره سناتور دموکرات جان اوساف به نام هارپ در انتقاد از ترامپ، بار دیگر این موضوع را به صدر اخبار بازگرداند. واکنش تند کاخ سفید به این اظهارات و دفاع شدید از هارپ نشان داد که جایگاه او در حلقه نزدیک رئیس‌جمهور تا چه اندازه حساس شده است.

در نهایت، آنچه هارپ را به موضوعی فراتر از یک دستیار معمولی تبدیل کرده، ترکیب سه عامل است: حضور تقریباً دائمی در کنار ترامپ، دسترسی مستقیم و گسترده به رئیس‌جمهور و نقش او در کنترل بخشی از اطلاعات و محتوایی که ترامپ می‌بیند و منتشر می‌کند.

در شرایطی که حضور عمومی ملانیا محدودتر شده، این نزدیکی هارپ بیش از گذشته دیده می‌شود و همین مسئله، بحث درباره مرز میان وفاداری شخصی، نفوذ سیاسی و نقش رسمی او در کاخ سفید را تشدید کرده است.