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واکنش مهسا طهماسبی به ازدواج همسر سابقش با یک بلاگر

مهسا طهماسبی در پی انتشار فیلم ازدواج مجدد همسر سابقش با انتشار یک ری‌پست معنادار در صفحه اینستاگرام خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۰۶
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4058 بازدید
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۵
مهسا طهماسبی

مهسا طهماسبی، بازیگر سینما، در پی انتشار فیلم ازدواج مجدد همسر سابقش با یک بلاگر، با انتشار یک ری‌پست معنادار در صفحه اینستاگرام خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.

واکنش مهسا طهماسبی به ازدواج همسر سابقش با یک بلاگر

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مهسا طهماسبی ازدواج همسر سابق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
3
پاسخ
من واقعا نمیفهمم چطور میشه جدا شد و دوباره با یکی دیگه شروع کرد ! مگه میشه آدم چند بار عاش بشه !؟ هوس میشه ولی عشق پاک نه !
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
بله عزیزم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
4
پاسخ
نه میشناسمشون و نمیدونم داستانشون چیه و حق باکیه
فقط همه ما مواظب باشیم که شکستن دل آدم ها خیلی خطرناکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
1
پاسخ
بسه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
3
2
پاسخ
یادته دل سحر ولدبیگی شکوندی گفتی بی بچه س
خدااا خوب زد پس کله ت
حالا شدی مادر مطلقه
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