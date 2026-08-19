واکنش مهسا طهماسبی به ازدواج همسر سابقش با یک بلاگر

مهسا طهماسبی در پی انتشار فیلم ازدواج مجدد همسر سابقش با انتشار یک ری‌پست معنادار در صفحه اینستاگرام خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.

مهسا طهماسبی، بازیگر سینما، در پی انتشار فیلم ازدواج مجدد همسر سابقش با یک بلاگر، با انتشار یک ری‌پست معنادار در صفحه اینستاگرام خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.