واکنش مهسا طهماسبی به ازدواج همسر سابقش با یک بلاگر
مهسا طهماسبی در پی انتشار فیلم ازدواج مجدد همسر سابقش با انتشار یک ریپست معنادار در صفحه اینستاگرام خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۰۶| |
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مهسا طهماسبی، بازیگر سینما، در پی انتشار فیلم ازدواج مجدد همسر سابقش با یک بلاگر، با انتشار یک ریپست معنادار در صفحه اینستاگرام خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
من واقعا نمیفهمم چطور میشه جدا شد و دوباره با یکی دیگه شروع کرد ! مگه میشه آدم چند بار عاش بشه !؟ هوس میشه ولی عشق پاک نه !
پاسخ ها
حامد| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
نه میشناسمشون و نمیدونم داستانشون چیه و حق باکیه
فقط همه ما مواظب باشیم که شکستن دل آدم ها خیلی خطرناکه
فقط همه ما مواظب باشیم که شکستن دل آدم ها خیلی خطرناکه