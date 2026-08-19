عکس: بارانهای موسمی در هند، شهر گواهاتی را زیر آب برد
بارشهای موسمی در شهر گواهاتی، مرکز ایالت آسام هند، باعث وقوع سیل و آبگرفتگی گسترده خیابانها شده و زندگی عادی شهروندان را مختل کرده است. در پی این بارشهای شدید، مردم برای عبور و مرور در مسیرهای سیلزده، ناچار به استفاده از قایقهای بادی و ریکشا شدهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل باران های موسمی هند شهر گواهاتی سیل و آبگرفتگی
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