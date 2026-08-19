اخطار سپاه، نفتکش را متواری کرد
هشدار نیروی دریایی سپاه سبب شد تا ساعتی پیش، یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از کریدور جنوبی تنگه هرمز را داشت از این اقدام منصرف شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۹۴| |
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یک نفتکش بزرگ هنگام عبور از کریدور جنوبی تنگه هرمز با هشدار نیروی دریایی سپاه مواجه شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ایران پیشتر نفتکشهای اماراتی که رفتار مشابه این نفتکش داشتند را هدف قرار داده بود اما در قبال این نفتکش به تذکر بسنده کرد.
این نفتکش درحالی با دستور ایران از عبور از کریدور جنوبی تنگه هرمز منصرف شد که شب گذشته ترامپ گفته بود، «تنگه در کنترل آمریکا است».
این نفتکش در هنگام عبور از تنگه اعلام کرد که همه خدمه چینی هستند اما بلافاصله بعد از هشدار ایران، تصمیم به بازگشت از مسیر کریدور جنوبی گرفت و از تنگه هرمز دور شد.
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