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کد خبر: ۱۳۹۰۴۹۱
بازدید: ۱۷۲۵

عکس: خیوه؛ موزه‌ای در فضای باز در قلب جاده ابریشم

شهر باستانی «خیوه» در ازبکستان که در حصار دیوارهای کهن «ایچان‌قلعه» قرار گرفته، فراتر از یک شهر، موزه‌ای زنده و مسحورکننده است. این میراث جهانی یونسکو با گنبدهای فیروزه‌ای، مناره‌های سر به فلک کشیده و ظرافت هنرهای معماری اسلامی، گنجینه‌ای از تاریخ درخشان جاده ابریشم به شمار می‌رود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل خیوه شهر باستانی خیوه ازبکستان‌ ایچان‌قلعه میراث جهانی یونسکو گنبدهای فیروزه‌ای معماری اسلامی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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