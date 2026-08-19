عکس: خیوه؛ موزه‌ای در فضای باز در قلب جاده ابریشم

شهر باستانی «خیوه» در ازبکستان که در حصار دیوارهای کهن «ایچان‌قلعه» قرار گرفته، فراتر از یک شهر، موزه‌ای زنده و مسحورکننده است. این میراث جهانی یونسکو با گنبدهای فیروزه‌ای، مناره‌های سر به فلک کشیده و ظرافت هنرهای معماری اسلامی، گنجینه‌ای از تاریخ درخشان جاده ابریشم به شمار می‌رود.