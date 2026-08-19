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پایان فعالیت زورگیران خشن موبایل و گردنبند در تهران

مأموران انتظامی پایتخت موفق شدند اعضای یک باند زورگیر و سارق را که با اقدامات خشونت‌آمیز باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بودند، بازداشت کنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۹
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متهم

به گزارش تابناک مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت می‌گوید که در پی وقوع یک فقره سرقت خشن تلفن همراه از یک خانم در شهرستان ری، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری قرار گرفت و در نهایت ۲ سارق حرفه‌ای گوشی‌قاپ و گردنبندقاپ دستگیر شدند.

پلیس امروز اعلام کرد که مأموران کلانتری نازی‌آباد هم، سارقان کیف‌قاپ موتورسوار را با ۶۰ فقره سرقت دستگیر کرده‌اند که در پی سرقت در محدوده خیابان شهید رجایی، مالباخته را بر روی زمین کشانده و از ناحیه صورت و دست راست دچار آسیب‌دیدگی کرده بودند. همچنین چند روز پیش اعضای یک باند حرفه‌ای قاپ‌زنی در شرق و شمال شرق تهران که ۴۰ فقره سرقت شامل گردنبندقاپی، قاپ‌زنی تلفن همراه و زورگیری داشتند شناسایی و بازداشت شدند.

در این پرونده کارآگاهان پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ری با بهره‌گیری از تصاویر به‌دست‌آمده از صحنه سرقت موفق شدند هویت یکی از سارقان سابقه‌دار در زمینه قاپ‌زنی را شناسایی کرده و با شناسایی مخفیگاه متهم در منطقه کیانشهر و انجام اقدامات پلیسی، این فرد به همراه همدستش دستگیر شدند.

پلیس می‌گوید که پرونده در حال حاضر در پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ری در حال رسیدگی بوده و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم ارتکابی این دو متهم ادامه دارد.

پلیس با اعلام دستگیری متهمان از افرادی که به شیوه قاپ‌زنی، به‌ویژه در موارد سرقت تلفن همراه، گردنبند، طلاجات و زیورآلات مورد سرقت قرار گرفته‌اند، درخواست کرده است که به پلیس آگاهی ری مراجعه کنند.

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برچسب ها
زورگیران خشن موبایل گردنبند گوشی قاپ
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