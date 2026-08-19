چه کسی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد؟

عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسه علنی امروز مجلس و انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، آقای نصرالله پژمانفر با 130 رای به عنوان رییس کمیسیون اصل نود اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شد.