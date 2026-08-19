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چه کسی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد؟

نصرالله پژمانفر با رای نمایندگان مجلس بار دیگر به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۳
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انتخابات

عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسه علنی امروز مجلس و انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، آقای نصرالله پژمانفر با 130 رای به عنوان رییس کمیسیون اصل نود اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شد.

 

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نصرالله پژمانفر عباس گودرزی رئیس کمیسیون اصل۹۰
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
5
پاسخ
ما تا حالا یک مصوبه درست و درمونی ندیدیم از این کمیسیون تشریفاتی در بیاد !
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