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کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۲
بازدید: ۴۹۶

عکس: قالیباف عازم بغداد شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در رأس هیئتی بلندپایه تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. این سفر با هدف رایزنی درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق و بررسی راهکارهای مشترک برای برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا انجام می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بغداد عراق‌
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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