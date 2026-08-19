عکس: قالیباف عازم بغداد شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در رأس هیئتی بلندپایه تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. این سفر با هدف رایزنی درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق و بررسی راهکارهای مشترک برای برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا انجام می‌شود.