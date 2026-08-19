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کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۲
بازدید: ۴۰۳۹

عکس: دیدار و گفتگوهای قالیباف با مقامات ارشد عراق

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در رأس هیئتی بلندپایه و به منظور دیدار با مقامات ارشد عراق، رایزنی درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی وارد بغداد شد. او در بدو ورود مورد استقبال عدنان فیحان دلیمی، نایب‌رئیس اول مجلس عراق قرار گرفت و در ادامه، با حضور در محل شهادت شهیدان سلیمانی و المهندس، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد. وی همچنین در مقر مجلس نمایندگان عراق، مورد استقبال رسمی هیبت الحلبوسی قرار گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بغداد عراق‌
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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