از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟

کودتای ۲۸ مرداد را نمی‌توان بدون توجه به نقش آمریکا و بریتانیا فهم کرد. دولت محمد مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت، در برابر ساختاری قرار گرفت که منافع اقتصادی و راهبردی بریتانیا را به چالش کشیده بود. ایران می‌خواست کنترل منابع نفتی خود را در اختیار داشته باشد و همین مسئله، مناقشه‌ای را ایجاد کرد که در نهایت از سطح اختلاف اقتصادی فراتر رفت و به یک بحران سیاسی بین‌المللی تبدیل شد.

سال‌ها بعد، انتشار اسناد محرمانه و اظهارات مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی، ابعاد مهمی از این دخالت را آشکار کرد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در قالب عملیات «آژاکس» و سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، ام‌آی۶، در طراحی و اجرای عملیات علیه دولت مصدق نقش داشتند. شبکه‌سازی داخلی، تبلیغات و جنگ روانی، تأثیرگذاری بر چهره‌های سیاسی، ایجاد آشوب خیابانی و تلاش برای همراه کردن بخش‌هایی از ساختار نظامی، از جمله اقداماتی بود که در روند براندازی دولت مصدق دنبال شد.

این واقعیت امروز دیگر صرفاً یک روایت سیاسی نیست. باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ از نقش آمریکا در سرنگونی دولت منتخب ایران در سال ۱۹۵۳ سخن گفت و مادلین آلبرایت نیز در سال ۲۰۰۰ نقش آمریکا در براندازی مصدق را پذیرفت و اذعان کرد که این اقدام به روند سیاسی ایران آسیب زد. در بریتانیا نیز جک استراو، وزیر خارجه پیشین این کشور، از نقش سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا در سرنگونی مصدق سخن گفته است.

بنابراین، ۲۸ مرداد را نمی‌توان صرفاً نتیجه اختلافات داخلی یا کشمکش میان گروه‌های سیاسی ایران دانست. اختلافات داخلی، اشتباهات سیاسی و شکاف‌های اجتماعی بدون تردید در فراهم شدن زمینه کودتا مؤثر بودند، اما این واقعیت چیزی از نقش سازمان‌یافته قدرت‌های خارجی کم نمی‌کند. کودتا زمانی موفق شد که اختلافات داخلی با مداخله خارجی پیوند خورد و ظرفیت اجتماعی و سیاسی کشور به جای آنکه در خدمت دفاع از منافع ملی قرار گیرد، درگیر شکاف و بی‌اعتمادی شد.

نفت؛ مسئله‌ای فراتر از یک قرارداد اقتصادی

اهمیت نفت در ماجرای ۲۸ مرداد را نباید دست‌کم گرفت. ملی شدن صنعت نفت برای ایرانیان صرفاً به معنای تغییر مالکیت یک صنعت نبود؛ مسئله اصلی، بازگرداندن اختیار منابع کشور به حاکمیت ملی بود.

تحلیل یرواند آبراهامیان در کتاب «کودتا» نیز دقیقاً بر همین نقطه تمرکز دارد. از نگاه او، اختلاف اصلی فقط بر سر میزان سود یا سهم اقتصادی نبود؛ مسئله عمیق‌تر، کنترل بود. ایران می‌خواست اختیار اکتشاف، تولید، استخراج و صادرات نفت را در دست خود داشته باشد، در حالی که شرکت‌های نفتی و دولت‌های غربی حاضر نبودند به‌سادگی کنترل واقعی خود را از دست بدهند.

از این منظر، مخالفت غرب با ملی شدن نفت را باید در چارچوب بزرگ‌تری دید. موفقیت ایران می‌توانست الگویی برای دیگر کشورهای نفت‌خیز باشد؛ الگویی که در آن دولت‌های ملی می‌توانستند کنترل منابع طبیعی خود را از شرکت‌های بزرگ خارجی پس بگیرند. به همین دلیل، مسئله ایران تنها مسئله نفت ایران نبود؛ بلکه می‌توانست پیامدهایی برای نظم اقتصادی حاکم بر کشورهای نفت‌خیز جهان داشته باشد.

کودتا در چنین بستری رخ داد و دولت مصدق سرنگون شد. اما پیامد آن فقط بازگشت یک نخست‌وزیر و تغییر یک دولت نبود؛ بلکه توازن قدرت داخلی ایران برای سال‌های طولانی تغییر کرد.

از کودتا تا استبداد؛ وقتی مداخله خارجی به ثبات نمی‌انجامد

پس از کودتا، قدرت محمدرضا شاه به شکل چشمگیری افزایش یافت. مخالفان سرکوب شدند، احزاب و تشکل‌های سیاسی محدود شدند و فضای سیاسی کشور به سمت تمرکز بیشتر قدرت حرکت کرد. چند سال بعد، ساواک شکل گرفت و دستگاه امنیتی حکومت به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل سیاسی تبدیل شد.