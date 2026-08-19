عقبنشینی دقیقه ۹۰ ترامپ از تعرفههای این کشور
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آستانه اجرای تعرفههای جدید علیه کانادا، از توقف موقت تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات این کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ترامپ اعلام کرد این تعرفهها که قرار بود از بامداد چهارشنبه اجرایی شوند، به مدت سه روز به تعویق افتادهاند؛ تصمیمی که به گفته وی به دلیل دستیابی آمریکا و کانادا به یک توافق گرفته شده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «تعرفههای ۵۰ درصدی علیه کانادا را که قرار بود فردا صبح اجرایی شوند، برای یک دوره سهروزه متوقف کردم؛ زیرا کانادا و آمریکا، مشروط به نهایی شدن اسناد، یک توافق دارند.»
با این حال، رئیسجمهور آمریکا جزئیات مشخصی از این توافق ارائه نکرد و تنها به احتمال احیای پروژه خط لوله کیاستون XL اشاره کرد .
دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است که توافق احتمالی شامل دسترسی گسترده کالاهای آمریکایی به بازار کانادا، تعهدات امنیت اقتصادی و هماهنگی در حوزه تجارت دیجیتال خواهد بود.
«مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، نیز با تأیید تعویق تعرفهها گفت مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما همچنان کارهای مهمی برای نهایی شدن توافق باقی مانده است. به گفته کارنی، تعلیق تعرفهها تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت.
تعرفه ۵۰ درصدی قرار بود حدود ۲۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا از کانادا را تحت تأثیر قرار دهد و کالاهایی از جمله چوب و مصالح ساختمانی، برخی انواع پوشاک، مشروبات الکلی و تجهیزات ورزشی را شامل شود.
این تصمیم پس از بیش از یک هفته مذاکرات فشرده میان مقامهای دو کشور اتخاذ شد. یکی از مهمترین اختلافات مذاکرات، میزان تعرفه واردات خودروهای کانادایی بود؛ تعرفهای که اکنون ۲۵ درصد است و مقامهای آمریکایی ظاهراً با کاهش آن به کمتر از ۱۵ درصد مخالفت کردهاند.
اتاق بازرگانی آمریکا نیز هشدار داده بود که اجرای تعرفههای جدید میتواند به هر دو اقتصاد آسیب بزند، هزینهها را برای خانوادههای آمریکایی افزایش دهد و زنجیرههای تأمین آمریکای شمالی را مختل کند.
تعرفههای جدید همچنین قرار بود نخستین استفاده دولت ترامپ از بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰ باشد؛ قانونی که به کاخ سفید اجازه میدهد در صورت تشخیص تبعیض علیه تجارت آمریکا، تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد علیه یک شریک تجاری اعمال کند.
با وجود اعلام ترامپ درباره دستیابی به «توافق»، هنوز مشخص نیست این توافق دقیقاً شامل چه تعهداتی خواهد بود و آیا تعلیق سهروزه تعرفهها به یک توافق تجاری پایدار میان واشنگتن و اتاوا منجر خواهد شد یا خیر.