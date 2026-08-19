قتل زن ۵۵ ساله به خاطر سرقت طلا

متهم ۴۶ ساله در جریان تحقیقات، اختلاف قبلی با مقتول و سرقت طلا‌های او را انگیزه ارتکاب قتل عنوان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ مصطفی احسانی گفت: هفته گذشته در پی اعلام خبر قتل یک زن ۵۵ ساله در باغی در محور ابوالحیات به دشت ارژن، مأموران انتظامی تحقیقات خود را برای شناسایی عامل جنایت آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و او را دستگیر کنند.

سرهنگ احسانی ادامه داد: متهم ۴۶ ساله در جریان تحقیقات، اختلاف قبلی با مقتول و سرقت طلا‌های او را انگیزه ارتکاب قتل عنوان کرد.

به گفته فرمانده انتظامی کوه‌چنار، مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰ گرم طلای مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به دادسرا معرفی شد.