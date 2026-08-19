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آزادی معلم زندانی بوسیله دانش‌آموزانش

مدیر ستاد دیه استان تهران از رهایی یک معلم بدهکار از زندان با کمک دانش‌آموزان مدرسه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۶۲
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1043 بازدید
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زندانی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ عباس کشانی مدیر ستاد دیه استان تهران گفت: یک معلم سال گذشته با یکی از دوستانش در خرید و فروش لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بود و برای این کار علاوه بر پس‌انداز خود، از بستگان نیز پول قرض گرفت و سرمایه‌اش را در اختیار شریکش قرار داد، اما مدتی بعد دوستش بدون تحویل کالا و بازگرداندن سرمایه ناپدید شد.

کشانی افزود: در ادامه، طلبکاران برای وصول مطالبات خود اقدام کردند و این معلم که توان پرداخت بدهی را نداشت، با حکم قضایی راهی زندان شد.

مدیر ستاد دیه استان تهران اظهار کرد: وقتی خبر زندانی شدن این معلم به گوش دانش‌آموزانش رسید، آنها با همراهی خانواده‌هایشان و حمایت همکاران او گلریزانی برگزار و با جمع‌آوری یک میلیارد تومان مقدمات آزادی وی را فراهم کردند.

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آزادی معلم دانش آموزان گلریزان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
23
پاسخ
خدا رو شکر . بعد از مدتها یک خبر خوشحال کننده شنیدم. خدایا شکرت. دم بچه ها و پدر و مادراشون گرم.
یعقوب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
9
پاسخ
درود بر شرف عزیزانی که بانی این کار خیر بودند
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