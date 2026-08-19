آزادی معلم زندانی بوسیله دانشآموزانش
مدیر ستاد دیه استان تهران از رهایی یک معلم بدهکار از زندان با کمک دانشآموزان مدرسه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۶۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ عباس کشانی مدیر ستاد دیه استان تهران گفت: یک معلم سال گذشته با یکی از دوستانش در خرید و فروش لوازم خانگی سرمایهگذاری کرده بود و برای این کار علاوه بر پسانداز خود، از بستگان نیز پول قرض گرفت و سرمایهاش را در اختیار شریکش قرار داد، اما مدتی بعد دوستش بدون تحویل کالا و بازگرداندن سرمایه ناپدید شد.
کشانی افزود: در ادامه، طلبکاران برای وصول مطالبات خود اقدام کردند و این معلم که توان پرداخت بدهی را نداشت، با حکم قضایی راهی زندان شد.
مدیر ستاد دیه استان تهران اظهار کرد: وقتی خبر زندانی شدن این معلم به گوش دانشآموزانش رسید، آنها با همراهی خانوادههایشان و حمایت همکاران او گلریزانی برگزار و با جمعآوری یک میلیارد تومان مقدمات آزادی وی را فراهم کردند.
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