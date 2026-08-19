رئیس مجلس در محل شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. جایی که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. آنها افرادی بودند که عراق و ایران و کل منطقه را از شرارت‌های داعش دست ساز آمریکا نجات دادند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز به همراه هیئتی پارلمانی به منظور دیدار با مقامات ارشد عراقی و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و با هدف گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و توسعه همکاری‌های اقتصادی وارد بغداد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس قوه مقننه در ابتدای ورود به بغداد با حضور در محل شهادت شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، به این دو شهید بزرگوار ادای احترام کرد.

قالیباف در محل شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: من از اینجا یعنی محل ترور و شهادت دو ابرمرد تاریخ دو کشور ایران و عراق، سفرم را آغاز می کنم. این نقطه نمادی مهمی در تاریخ منطقه و نشانه ای اشتراکات دو ملت است، جایی که خون 2 قهرمان از ایران و عراق در کنار هم ریخته شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است، گفت: اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که دید نمی تواند جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. البته آنها افرادی بودند که عراق و ایران و کل منطقه را از شرارت های داعش نجات دادند، داعشی که به اعتراف رئیس جمهور فعلی آمریکا، دست ساز دولت ایالات متحده بود.

وی ادامه داد: اما آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟ کافی است نگاهی به وضعیت منطقه بیاندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟

قالیباف با تاکید بر اینکه همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند، عنوان کرد: مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سالها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیست ها برای ملت های جهان آشکار شده و اسرائیل به عنوان دشمن بشریت شناخته می شود.

رئیس مجلس تاکید کرد: پس از جنگ رمضان ما شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم. در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده ای در منطقه ما ندارد و خیال بحر تا نحر را، حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.

وی خطاب به شیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس بیان کرد: ابومهدی و حاج قاسم عزیز! ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکت‌تان را. بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق، تا به نتیجه رساندن ارمان‌های شما از پانخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.

قالیباف تصریح کرد: سفر امروز ما به عراق هم، در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است.

رئیس مجلس اعلام کرد: من در بحبوحه جنگ نیز چندین بار به صورت علنی تصریح کردم که کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است. روشن است نزدیکی های فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق، فرصتی متمایز برای پیگیری این مساله را ایجاد می کند که می‌بایست سفر به بغداد را اولویت قرار می دادیم.

رئیس قوه مقننه درخصوص برنامه‌های خود در این سفر اینگونه توضیح داد: من در این سفر با مسئولین دولت و مجلس عراق، چهره های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیدار و گفتگو خواهم داشت. همچنین به نمایندگی از رهبرمعظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت خواهم کرد و پیام تشکر ایشان و مردم ایران را از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهم کرد.

وی با بیان اینکه پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی، ریشه دار و ناگسستنی است، افزود: همسایگی ما بر پایه برادری، محبت به اهل بیت (ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. انشاءالله در این سفر گام های بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. قوت ما در برادری ما است.

