هشدار ستاد کل نیروهای مسلح به حامیان آمریکا
سرلشکر عبداللهی در پیامی تأکید کرد: هشدار میدهیم، هرگونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ سردار سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایکس نوشت: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیههای مختلف اعلام میکنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمینهایشان علیه ایران را نمیدهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمیماند.
سرلشکر عبداللهی افزود: این میزان هواپیمای نظامی، بهویژه هواپیمای سوخترسان، در پایگاههای منطقهای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر میرسد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: هشدار میدهیم، هرگونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.
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