فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ سردار عبدالوهاب حسنوند با هشدار نسبت به موتورسواری بدون داشتن گواهینامه گفت: حدود ۵۱درصد از تصادفات منجر به جرح و مرگ استان مربوط به موتورسیکلت سواران بوده و حل این مساله نیازمند توجه جدی تر خانواده ها و دستگاه های متولی آموزش و فرهنگسازی است.

بنا بر این گزارش، خبر رسمی مرگ این تعداد خانم موتورسوار در حوادث رانندگی اصفهان در حالی دیروز از سوی فرمانده انتظامی این استان اعلام شد که تاکنون هیچ آماری از مرگ و میرها در این حوزه در سایر شهرهای کشورمان اعلام نشده است.

بر اساس قانون،هیچ یک از شرکت های بیمه، متهعد به پرداخت خسارت مالی و جانی به موتورسوران بدون گواهینامه نیستند و به محض وقوع حادثه، موتورسیکلت متخلفان توسط پلیس توقیف می شود.