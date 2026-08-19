فرمان حمله کیهان به ناوهای آمریکا!

در این شرایط درست نیست که برخی مسئولان مانند رئیس مجلس و رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه را سند افتخار بخوانند و رئیس‌مجلس بگوید؛ شروط تفاهم‌نامه اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

کیهان در یادداشتی جنگ طلبانه با حمله به "تفاهم نامه اسلام آباد" آن را «کاغذ پاره» خواند و خواهان حمله به ناوهای آمریکا برای شکستن محاصره دریایی با "تجهیزات به روز دفاعی" شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، محمدحسین حمزه نویسنده یادداشت «کاری از تفاهم ساخته نیست دستورکار امروز شکستن محاصره است» در کیهان نوشت: خروجی کاغذ پاره به اسم یادداشت تفاهم، تأمین منافع آمریکا و خرید زمان برای اسرائیل و خسارت محض برای ما بود.

- آمریکا که کمبود شدید در عرصه تسلیحات و انرژی پیدا کرده بود، با تفاهم‌نامه تعهداتش را زیرپا گذاشت و وقتی مقداری انرژی از تنگه هرمز رد شد، برگشت و به تفاهم‌نامه خندید، به جنوب حمله کرد، ترامپ گفت از نظر من تفاهم‌نامه مرده است، به تازگی هم گفت که دنبال تمدید تفاهم با ایران نیستیم.

- در این شرایط درست نیست که برخی مسئولان مانند رئیس‌ مجلس و رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه را سند افتخار بخوانند و رئیس‌مجلس بگوید؛ شروط تفاهم‌نامه اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. بسته بودن تنگه هرمز ربطی به تفاهم‌نامه ندارد، باز شدن آن هم همین‌طور.

- آمریکا به تفاهم وقعی نگذاشته که ما بخواهیم آن را مبنا قرار دهیم. حتی اصرار بر تفاهم‌نامه در این شرایط که دشمن آن را پایمال کرده یعنی هر چقدر دشمن نقض عهد کند، ایران انگار نه انگار که متن تفاهم نقض شده، با آمریکا کنار می‌آید و این دقیقا یعنی پیام ضعف به دشمن برای حمله به زیرساخت‌ها.

- این چه تفاهم‌نامه‌ای است که ترامپ حتی به مسئولان نظام توهین و آنها را به قتل تهدید می‌کرد و مسئولان ارشد پاسخی نمی‌دادند؟ چرا؟ چون پنجره دیپلماسی باز بماند؟ که ترجمه آن این است که ما در مقابل شرارت دشمن پاسخ نمی‌دهیم که دشمن بیشتر حمله کند؟