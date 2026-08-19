صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

فرمان حمله کیهان به ناوهای آمریکا!

در این شرایط درست نیست که برخی مسئولان مانند رئیس مجلس و رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه را سند افتخار بخوانند و رئیس‌مجلس بگوید؛ شروط تفاهم‌نامه اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۳۶
| |
2 بازدید
حمله کیهان

کیهان در یادداشتی جنگ طلبانه با حمله به "تفاهم نامه اسلام آباد" آن را «کاغذ پاره» خواند و خواهان حمله به ناوهای آمریکا برای شکستن محاصره دریایی با "تجهیزات به روز دفاعی" شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، محمدحسین حمزه نویسنده یادداشت «کاری از تفاهم ساخته نیست دستورکار امروز شکستن محاصره است» در کیهان نوشت:  خروجی کاغذ پاره به اسم یادداشت تفاهم، تأمین منافع آمریکا و خرید زمان برای اسرائیل و خسارت محض برای ما بود.

-  آمریکا که کمبود شدید در عرصه تسلیحات و انرژی پیدا کرده بود، با تفاهم‌نامه تعهداتش را زیرپا گذاشت و وقتی مقداری انرژی از تنگه هرمز رد شد، برگشت و به تفاهم‌نامه خندید، به جنوب حمله کرد، ترامپ گفت از نظر من تفاهم‌نامه مرده است، به تازگی هم گفت که دنبال تمدید تفاهم با ایران نیستیم.

-   در این شرایط درست نیست که برخی مسئولان مانند رئیس‌ مجلس و رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه را سند افتخار بخوانند و رئیس‌مجلس بگوید؛ شروط تفاهم‌نامه اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. بسته بودن تنگه هرمز ربطی به تفاهم‌نامه ندارد، باز شدن آن هم همین‌طور. 

-  آمریکا به تفاهم وقعی نگذاشته که ما بخواهیم آن را مبنا قرار دهیم. حتی اصرار بر تفاهم‌نامه در این شرایط که دشمن آن را پایمال کرده یعنی هر چقدر دشمن نقض عهد کند، ایران انگار نه انگار که متن تفاهم نقض شده، با آمریکا کنار می‌آید و این دقیقا یعنی پیام ضعف به دشمن برای حمله به زیرساخت‌ها.

-  این چه تفاهم‌نامه‌ای است که ترامپ حتی به مسئولان نظام توهین و آنها را به قتل تهدید می‌کرد و مسئولان ارشد پاسخی نمی‌دادند؟ چرا؟ چون پنجره دیپلماسی باز بماند؟ که ترجمه آن این است که ما در مقابل شرارت دشمن پاسخ نمی‌دهیم که دشمن بیشتر حمله کند؟ 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان محاصره دریایی تفاهم اسلام آباد حمله به آمریکایی ها نقض تفاهم نامه
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیهان: مذاکره با آمریکا خطایی نابخشودنی است
مذاکرات دستمان را بازتر کرده؛ باید حمله کنیم
قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود
بقائی:‌ در تفاهم چیزی به‌عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم
عکس العمل ایران به پایان آتش بس 60 روزه
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیاتی قدرتمند با عواقبی سنگین در انتظار آمریکاست
محسن هاشمی: فعالیت هسته‌ای را شروع می‌کنیم
هیئت مذاکره‌کننده کشورمان به تهران بازگشت
قفل یمنی بر باب المندب!
عکس: امضای سندمشترک توسط پزشکیان، ترامپ و شهباز شریف
دیدار غریب‌آبادی با سفیران چین و روسیه در تهران
قالیباف: تفاهم اسلام‌آباد، اعلامیه شکست آمریکا بود!
هشدار ایران درباره تنگه هرمز
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۶ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005piO
tabnak.ir/005piO