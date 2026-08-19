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کد خبر: ۱۳۹۰۴۳۱
بازدید: ۸۳۸

عکس: آتاکاما؛ جایی که زمین، مریخ می‌شود

کارول نینارتوویچ عکاس منظره اهل لهستان، با سفر به شیلی و آرژانتین، قدم به اعماق صحرای آتاکاما، یکی از خشک‌ترین صحرا‌های زمین گذاشت و صحنه‌هایی از دشت‌های نمک، تالاب‌های معدنی، قله‌های آتشفشانی و آسمان‌های بی‌کران را ثبت کرد. گرفتن این عکس‌های جادویی، مستلزم تحمل روز‌های طولانی، گذراندن شرایط دشوار، استقرار در اردوگاه‌های دورافتاده و انتظار فراوان برای نور مناسب است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت صحرای آتاکاما مریخ زمین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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