عکس: آتاکاما؛ جایی که زمین، مریخ میشود
کارول نینارتوویچ عکاس منظره اهل لهستان، با سفر به شیلی و آرژانتین، قدم به اعماق صحرای آتاکاما، یکی از خشکترین صحراهای زمین گذاشت و صحنههایی از دشتهای نمک، تالابهای معدنی، قلههای آتشفشانی و آسمانهای بیکران را ثبت کرد. گرفتن این عکسهای جادویی، مستلزم تحمل روزهای طولانی، گذراندن شرایط دشوار، استقرار در اردوگاههای دورافتاده و انتظار فراوان برای نور مناسب است.
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برچسبها:عکس طبیعت صحرای آتاکاما مریخ زمین
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