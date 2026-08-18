دفاع مهاجرانی از داریوش در برابر سلطنتطلبان
به گزارش تابناک، سید عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات در واکنش به حمله سلطنتطلبان به داریوش، از او حمایت کرد.
داریوش اخیرا در ترانه جدیدی که با عنوان «توهم توطئه» یا «وهم» منتشر کرده، کنایههایی مستقیمی را علیه رضا پهلوی به کار برده است.
انتشار این ترانه با حمله همه جانبه سلطنتطلبان به داریوش آغاز شد.
داریوش پیش از این نیز در هنگامه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گفته بود: در کوله پشتی سربازان خارجی آزادی نیست.
اکنون سلطنتطلبان او را مفنگی، معتاد، و... خطاب کرده و میکنند.
عطاءالله مهاجرانی در این خصوص نوشت: داریوش خواننده محبوب دوران جوانی و دانشجویی نسل ما بود صدایش در خوابگاه. اکنون سلطنت طلبان به او پریدهاند که معتاد بوده است، و اما:
۱- رضا شاه نه تنها معتاد و تریاکی بود بلکه یکی از علل مرگش افراط در الکل بود.
۲- لیلا پهلوی مثل پدر بزرگش دچار اعتیاد و الکل و نهایتا خودکشی شد.