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دفاع مهاجرانی از داریوش در برابر سلطنت‌طلبان

عطاءالله مهاجرانی نوشت: داریوش خواننده محبوب دوران جوانی و دانشجویی نسل ما بود صدایش در خوابگاه. اکنون سلطنت طلبان به او پریده‌اند که معتاد بوده است
کد خبر: ۱۳۹۰۴۲۶
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2185 بازدید
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مهاجرانی

به گزارش تابناک، سید عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات در واکنش به حمله سلطنت‌طلبان به داریوش، از او حمایت کرد. 

 داریوش اخیرا در ترانه جدیدی که با عنوان «توهم توطئه» یا «وهم» منتشر کرده، کنایه‌هایی مستقیمی را علیه رضا پهلوی به کار برده است.

 انتشار این ترانه با حمله همه جانبه سلطنت‌طلبان به داریوش آغاز شد. 

 داریوش پیش از این نیز در هنگامه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گفته بود: در کوله پشتی سربازان خارجی آزادی نیست.

 اکنون سلطنت‌طلبان او را مفنگی، معتاد، و... خطاب کرده و می‌کنند.

 عطاءالله مهاجرانی در این خصوص نوشت: داریوش خواننده محبوب دوران جوانی و دانشجویی نسل ما بود صدایش در خوابگاه. اکنون سلطنت طلبان به او پریده‌اند که معتاد بوده است، و اما: 

۱- رضا شاه نه تنها معتاد و تریاکی بود بلکه یکی از علل مرگش افراط در الکل بود. 

۲- لیلا پهلوی مثل پدر بزرگش دچار اعتیاد و الکل و نهایتا خودکشی شد.

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برچسب ها
عطاءالله مهاجرانی داریوش خواننده خواننده قبل از انقلاب توهم توطئه ترانه انتقادات سلطنت طلبان رضا پهلوی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
9
8
پاسخ
بابا این سلطنت طلب ها خودشون همدیگر رو قبول ندارند تا چه برسه بقیه رو...
خود فرح از دست هواسرانی شاه شاکی بود و بالعکس شاه از دست فرح
شاه از دست خواهرش اشرف شاکی بود و اشرف هم اصلا محمدرضا رو آدم حساب نمی کرد...
ای بابا...
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